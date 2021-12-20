Був шлюбний договір? Григорій Лепс вийшов з психлікарні і розлучився з дружиною

Розлучення

На розлучення подала Шапликова, сам же Лепс надіслав до суду лист, в якому погодився на розлучення. У суді колишнього подружжя не було.

Григорій Лепс з дружиною (фото: instagram.com/gvleps)

Адвокат Шапликової Оксана Якимова хотіла уникнути питань журналістів, щодо розлучення, але не вийшло. Представникам ЗМІ було цікаво, як вирішитися питання про майно, нажите в шлюбі, якого у подружжя на мільярд рублів (13,4 млн доларів).

При цьому Якимова зазначила, що ніяких проблем немає. Журналісти запідозрили, що виною всьому шлюбний контракт, який уклала пара перед тим, як вступити в шлюб.

Адвокат також дала зрозуміти, що такі питання не вирішуються в судовій дільниці, а схоже, що будуть розбиратися вже в районному суді.

Григорій Лепс з дружиною (фото: instagram.com/gvleps)

Елітна нерухомість і бізнес

За даними ЗМІ, у подружжя є дві квартири в Москві в елітних будинках, два величезних заміських особняки, земельна ділянка. А крім того, кілька бізнес-проєктів, які також треба буде якось ділити.

Лепс є засновником восьми компаній: це ресторанна діяльність, торгівля продуктами, продюсерський центр і власна оптика. Також у нього є фірма "Джі ел Джуерлі", яка торгує ювелірними прикрасами під брендом Лепса.

Журналісти з'ясували, що цю витончену справу співак повністю віддав дружині, яка після подачі заяви про розірвання шлюбу полетіла спочатку в Італію, а потім на Мальдіви.

Анна Шапликова (фото: instagram.com/gvleps)

Госпіталізація Лепса в Москві

На одному зі своїх концертів артист поводив себе дивно і навіть станцював лезгинку. Анна видалила свій Instagram.

У перший раз Лепс потрапив до лікарні в стані сильного алкогольного сп'яніння. Лікарі запропонували йому залишитися в лікарні, але Григорій став буйним і неадекватним. На допомогу прийшла психбригада, яка хотіла направити його в реанімацію.

Психіатр виписав співакові сильнодіючі препарати і порадив лікування в спецклініці. Але Лепс відмовився. Через день він знову повернувся в лікарню. Артист також був п'яний, але на цей раз з ним була охорона.

Григорій відсипався в лікарні, періодично пориваючись піти. Але в підсумку він з лікарні все ж пішов. Крім психологічних проблем, лікарі підозрюють у нього гіпертонічний криз - це стан, що виникає при гострому підвищенні артеріального тиску, що супроводжується ураженням серця, головного мозку, нирок і судин.