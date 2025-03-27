Боитесь стирать подушки в машинке? Вот как это сделать правильно и безопасно

Стирка подушек является важной составляющей здорового сна, ведь со временем в них накапливаются пыль, остатки пота, косметики и кожные выделения. Однако, чтобы во время машинной стирки подушки не потеряли форму и мягкость, нужно придерживаться правильного режима ухода.

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, как правильно стирать подушки, чтобы они оставались мягкими, чистыми и служили дольше.

Как подготовить подушки к стирке

Перед тем как отправить подушки в стиральную машину, нужно выполнить несколько подготовительных шагов.

Прежде всего, осмотрите подушку, чтобы убедиться, что на ней нет повреждений, из-за которых во время стирки может выйти наполнитель. Если подушка имеет чехол на молнии, его лучше снять и стирать отдельно.

Для удаления пыли и грязи подушку следует выбить или пропылесосить мягкой насадкой, особенно если это пуховые или перьевые подушки. Важно также проверить этикетку производителя, поскольку разные типы наполнителей требуют разного ухода.

Выбор моющего средства также имеет значение, ведь порошки могут оставлять белесые пятна, поэтому лучше использовать жидкие средства для деликатных тканей.

Как стирать подушки в стиральной машине

Во время стирки подушек важно правильно выбрать режим, температуру воды и количество оборотов во время отжима. Рекомендуется стирать сразу две подушки, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки в барабане и избежать его разбалансировки.

Для сохранения формы подушек можно использовать специальные мягкие шарики или теннисные мячики, которые предотвращают образование комков. Температура стирки зависит от наполнителя: для пуховых и перьевых подушек оптимальная температура - не более 40°C.

Для бамбуковых подушек также лучше использовать деликатный режим с температурой не выше 40°C. Синтетические подушки могут выдерживать температуру 40-60°C, но для них также рекомендовано выбрать деликатный режим. Отжимать пуховые подушки следует на низких оборотах, не более 600 оборотов в минуту, чтобы не повредить наполнитель.

При неправильной стирке подушки легко испортить (фото: Freepik.com)

Как правильно сушить подушки после стирки

Сушка подушек не менее важна, чем стирка, поскольку остаточная влага может привести к появлению неприятного запаха и развитию плесени. Лучше всего сушить подушки в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей, которые могут повредить наполнитель.

Если есть возможность, можно использовать сушильную машину на деликатном режиме при низкой температуре. Во время сушки подушку следует периодически переворачивать и взбивать, чтобы равномерно распределить наполнитель и предотвратить образование комков, особенно для пуховых подушек. Если после сушки подушка еще немного влажная внутри, стоит оставить ее для дополнительного высыхания.

Рекомендации для длительного использования подушек

Чтобы подушки служили долго и сохраняли свою форму, их следует стирать хотя бы раз в полгода, а если есть аллергии или повышенная потливость, то - каждые три месяца. Регулярная стирка помогает сохранить чистоту и комфорт во время сна, а также снижает риск аллергических реакций и накопления пылевых клещей.

Важно соблюдать все рекомендации по уходу за подушками, чтобы не повредить их и не сократить срок службы. Правильный уход не только продлит их срок, но и обеспечит здоровый и комфортный сон.

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