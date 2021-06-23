Під Одесою на пляжі оселилися лисиці, які не бояться людей: показали атмосферні фото

Як видно на фото, дикі тварини живуть між камінням на пляжі, якими укріпили узбережжя. За словами місцевих жителів, вони регулярно підгодовують тварин.

Лисиці за пів року життя на узбережжі стали зовсім ручними. Дикі тварини йдуть на контакт з людьми, не бояться камер і навіть позують фотографам.

Фото: під Одесою оселилися ручні лисиці (facebook.com/Геннадій Голубєв)

У коментарях користувачі пишуть, що з лисицями потрібно бути обережними, адже вони можуть заразити сказом.