ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В боях за Украину погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Чижов: что о нем известно

Новина українською →
Суббота 24 декабря 2022 21:30
В боях за Украину погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Чижов: что о нем известно Погиб Владимир Ежов (t.me/yigal_levin)
Автор: Татьяна Самарук

Защищая Украину под Бахмутом от российских оккупантов, погиб разработчик Владимир "Fresh" Ежов, который в 2007 году работал над компьютерной игрой "S.T.A.L.K.E.R Чистое небо".

Об этом сообщил военный эксперт Игаль Левин в Facebook.

После 24 февраля Владимир ушел на фронт и героически защищал Украину в рядах ВСУ.

У Героя Украины осталось двое несовершеннолетних сыновей.

"Стало известно, что, защищая Украину от российского вторжения, погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимир "Fresh" Ежов", - написал Левин.

В боях за Украину погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Чижов: что о нем известно

Что известно

Владимир Ежов среди компьютерщиков более известен по никнейму "Fresh". Он являлся геймдизайнером в компании GSC Game World. Кроме серии украинских "Сталкеров" и "Казаков", работал над играми World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil's Daughter.

Известно, что свой никнейм Владимир взял из американского комедийного сериала "Принц из Беверли-Хиллз", он говорил, что там была сцена, где такси приезжает и на нем было написано "Fresh".

Кроме того, один из персонажей игры S.T.A.L.K.E.R Локи сделан из его внешности.

В боях за Украину погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Чижов: что о нем известно

Владимир Ежов с детьми

Ранее мы сообщали, что в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

Также мы писали, что спасая раненых собратьев на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг "Архитектор".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины загинув