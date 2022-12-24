У боях за Україну загинув розробник гри S.T.A.L.K.E.R Володимир Чижов: що про нього відомо

Захищаючи Україну під Бахмутом від російських окупантів, загинув розробник Володимир "Fresh" Єжов, який у 2007 році працював над комп'ютерною грою "S.T.A.L.K.E.R Чисте небо".

Про це повідомив воєнний експерт Ігаль Левін у Facebook .

Після 24 лютого Володимир пішов на фронт і героїчно боронив Україну в лавах ЗСУ.

У Героя України залишилося двоє неповнолітніх синів.

"Стало відомо, що захищаючи Україну від російського вторгнення, загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир "Fresh" Єжов", - написав Левін.

Що відомо

Володимир Єжов серед комп'ютерників більш відомий за нікнеймом "Fresh". Він був геймдизайнером у компанії GSC Game World. Окрім серії українських "Сталкерів" і "Козаків", працював над іграми World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu та Sherlock Holmes: Devil's Daughter.

Відомо, що свій нікнейм Володимир взяв з американського комедійного серіалу "Принц з Беверлі-Хіллз", він говорив, що там була сцена, де таксі приїжджає і на ньому було написано "Fresh".

Окрім того, один із персонажів гри S.T.A.L.K.E.R Локі зроблений з його зовнішності.

Володимир Єжов з дітьми