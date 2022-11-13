В Ботаническом саду Киева могут погибнуть уникальные растения: что произошло

Как сообщается в сюжете ТСН, из-за веерных отключений света в результате атак по гражданской инфраструктуре, вопрос о том, как перезимовать в этому году, становится острым не только для людей в их дома. Бесперебойное тепло - это критическая необходимость и в других местах.

Одним из таких мест является ботанический сад в Киеве, где находятся редкие оранжерейные растения. Эти растения нуждаются в постоянном тепле, а некоторые и в освещении.

Первые месяцы после полномасштабного вторжения России в Украину ботанический сад был закрыт для посетителей.

"Азалии в феврале - это пик цветения. 24 февраля они цвели, это было очень пышное красивое цветение", - рассказали работники ботсада.

Но ни азалий, ни сирени, ни пионов посетители увидеть в этом году не смогли. А значит - ботсад был лишен своего заработка. Теперь средств не хватает для обогрева помещений зимой.

В этом ботсаду находится одна из самых высоких в Европе купольная оранжерея. Сейчас в ней 9 градусов, а для тропических растений нужно не менее +22 +25 градусов.

В этой оранжерее собраны тысячи видов редких растений и коллекция имеет статус национального достояния Украины.

Заведующая отдела тропических и субтропических растений Национального ботанического сада имени Гришко Людмила Буюн отмечает, что самый основной момент - восстановить всю коллекцию, если она погибнет, будет просто невозможно.

Отсутствие тепла уже сказывается на растениях, они начинают постепенно увядать.

Фото: Уникальная коллекция растений в ботсаду имени Гришко

Оранжереи обогреваются котлами, которые работают на паллетах. Сейчас ботсад смог закупить топлива на четыре недели, далее - топить будет нечем и средств на покупку уже нет.

Как отмечают работники ботсада, они понимают, что все силы сейчас брошены для фронта. Но при этом просят откликнуться украинцев, чтобы собрать необходимые средства и спасти коллекцию растений.

Как можно помочь ботаническому саду

Для того чтобы спасти растения, можно просто купить билет в ботанический сад - за 30 гривен.

Также можно перечислить любую сумму как благотворительный взнос на любой из реквизитов по этой ссылке.