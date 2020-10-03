Як боротися з нежиттю без ліків: 6 дієвих способів

Як лікувати намсорк без ліків (ілюстративне фото: canva.com)

Медики все ж не рекомендують займатися самолікуванням

В осінній період особливо популярними стають респіраторні захворювання, такі як грип, коронавірус та ГРВІ. Крім того, навіть без інфекційного агента в цю пору року часто з'являється нежить як наслідок переохолодження. Лікарі не радять самостійно лікувати нежить при коронавірусі або ангіні, однак неінфекційний риніт, як правило, проходить самостійно. Як прискорити одужання при неінфекційному нежиті – читайте нижче.

Топ-6 ефективних порад щодо лікування риніту:

Використовуйте зволожувач повітря. Ніс може бути закладений через занадто сухе повітря в приміщенні. Зволожувач швидко розв'яже цю проблему, а якщо доповнити його роботу вологим прибиранням, результат буде ще кращим. Морська вода. Лікування риніту іноді впирається у профілактичне закопування морської води. У багатьох випадках цього достатньо, щоб дати носові можливість вільно дихати. Краплі продаються в аптеці, також можна зробити їх самостійно: залити чайну ложку морської солі окропом, дочекатися, поки сіль розчинитися і піпеткою залити рідину в ніс. Зробіть компрес. Теплий вологий компрес краще розмістити прямо на носі (це не дуже зручно), а на лобі та на очах, щоб комплексно впливати на носові пазухи. Однак важливо знати, що при гаймориті компреси протипоказані. Цю процедуру краще не проводити, якщо ви не впевнені в діагнозі. Ефірні олії. Евкаліптова або ментолова мазь може впоратися з легкої закладеністю, хоча механізм її впливу лікарям до кінця не ясний. З'єднання ефірних олій благотворно впливають на судини та сприяють поліпшенню прохідності повітря, знімають запалення і набряклість. Використовуйте аромалампи, або нанесіть трохи олії на шкіру під носом. Прийміть теплий душ. Тепле і вологе повітря допомагає усунути нежить, але тільки на якийсь час. Гірчиця. Цей, досить радикальний метод, досі користується популярністю. Гострота цього соусу призводить до виділення рідини в носоглотці, що допомогає пробити "пробки". Використовується як екстрений засіб для поліпшення прохідності повітря.

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