Как бороться с насморком без лекарств: 6 действенных способов

Как лечить намсорк без лекарств (иллюстративное фото: canva.com)

Медики все же не рекомендуют заниматься самолечением

В осенний период особенно популярными становятся респираторные заболевания, такие как грипп, коронавирус и ОРВИ. Кроме того, даже без инфекционного агента в это время года часто появляется насморк как следствие переохлаждения. Врачи не советуют самостоятельно лечить насморк при коронавирусе или ангине, однако неинфекционный ринит, как правило, проходит самостоятельно. Как ускорить выздоровление при неинфекционном насморке – читайте ниже.

Топ-6 эффективных советов по лечению ринита:

Используйте увлажнитель воздуха. Нос может быть заложен из-за слишком сухого воздуха в помещении. Увлажнитель быстро решит эту проблему, а если дополнить его работу влажной уборкой, результат будет еще лучшим. Морская вода. Лечение ринита иногда упирается в профилактическое закапывание морской воды. Во многих случаях этого достаточно, чтобы дать носу возможность свободно дышать. Капли продаются в аптеке, также можно сделать их самостоятельно: залить чайную ложку морской соли кипятком, дождаться, пока соль раствориться и пипеткой залить жидкость в нос. Сделайте компресс. Теплый влажный компресс лучше разместить не прямо на носу (это не очень удобно), а на лбу и глазах, чтобы комплексно воздействовать на носовые пазухи. Однако важно знать, что при гайморите компрессы противопоказаны. Эту процедуру лучше не проводить, если вы не уверены в диагнозе. Эфирные масла. Эвкалиптовое или ментоловая мазь может справиться с легкой заложенностью, хотя механизм ее влияния врачам до конца не ясен. Соединения эфирных масел благотворно влияют на сосуды и способствуют улучшению проходимости воздуха, снимают воспаление и отечность. Примите теплый душ. Теплый и влажный воздух помогает устранить насморк, но только на какое-то время. Горчица. Этот, довольно радикальный метод, до сих пор пользуется популярностью. Острота этого соуса приводит к выделению жидкости в носоглотке и пробивает "пробки". Используется как экстренное средство для улучшения проходимости воздуха.

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