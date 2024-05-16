Бороться или бежать? 5 признаков "токсичной" работы, на которые нельзя закрывать глаза

Нездоровая рабочая атмосфера или отсутствие баланса между работой и личной жизнью легко сделают несчастными даже отъявленных оптимистов. Поскольку именно работе мы посвящаем львиную долю своего времени, каждый должен знать об основных признаках "токсичности", которые могут разрушить карьеру и даже здоровье.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных признаках "токсичной" работы, а также как можно понять, что пора увольняться.

Основные признаки "токсичной" работы

Реализация идей только одного человека или группы людей.

Если один человек (или группа людей) получает больше внимания, доверия и перспектив в реализации задач и собственных инициатив, другие сотрудники компании чувствуют себя недооцененными.

Так в коллективе формируется "токсичность" - возникают сплетни, зависть, озлобленность, нежелание понимать друг друга или идти на уступки.

Деньги - единственное вознаграждение.

Если деньги (или бонусы) - единственное вознаграждение, получаемое человеком на работе, это со временем может привести к нежеланию просыпаться утром и начинать рабочий день. Кроме того, погоня за материальным часто становится причиной конфликтов внутри коллектива (когда каждый стремится "урвать свой кусок").

Еще хуже, если работодатель мотивирует подчиненного взяться за новый проект, работать сверхурочно, или стать ментором новичка исключительно с помощью дополнительной оплаты труда.

Забота руководства исключительно о прибыли может являться признаком неэтичного корпоративного поведения, ведь "рабочая культура" должна быть направлена не только на получение дохода, но и на миссию, ценности компании, развитие продукта и команды.

Отсутствие развития и перспективы.

Если вы и ваши коллеги каждый день занимаетесь однотипной работой, не узнаете ничего нового, не получаете новых навыков и не раскрываете собственный потенциал, рано или поздно эта рутина загонит вас в тупик и вы устанете от такой деятельности.

Компании, беспокоящиеся о своем коллективе и стремящиеся избежать "токсичной" среды в офисе, занимаются развитием персонала (устраивают мастер-классы, организовывают обмен опытом или курсы повышения квалификации) и даже иногда общим досугом (пикники, походы, другие активности).

При этом сотрудники не "стоят на месте", а в процессе обучения и развлечений помогают друг другу и становятся более сплоченными.

Напряженная рабочая среда.

Один из важнейших признаков "токсичного" рабочего места - неблагоприятная или откровенно отрицательная атмосфера в офисе или же в рабочих чатах.

Эксперты по трудоустройству подчеркивают - взаимодействие сотрудников друг с другом должно быть комфортным для всех, ведь негатив, зависть, сплетни или озлобленность превращают рабочий процесс в каторгу.

В такой атмосфере трудно добиться успеха и проявить себя. Вместо этого можно получить крайне негативный опыт и даже проблемы со здоровьем в результате регулярного стресса и переживаний.

Некомпетентное ("токсичное") руководство.

Рабочая атмосфера в любой компании зависит не только от сотрудников, но и от их непосредственного руководства. Если начальник - откровенно "токсичный" - это усложняет все процессы и уничтожает желание работать в целом.

Хороший и адекватный руководитель имеет реалистичные ожидания по поводу ваших умений, навыков и перспектив. Он никогда не влезает в каждый аспект вашей работы (мешая тем самым выполнять поставленные задачи).

Такой человек доверяет коллективу, стремится его развивать и развивается сам. Понимает допущенные ошибки и помогает их исправить (ведь все мы - люди). Не злоупотребляет властью и позволяет людям иметь собственное мнение. Выслушивает и направляет, а не заставляет молчать и подчиняться "приказам".

Как понять, что пора увольняться

Заметив на своей работе признаки "токсичности" сначала стоит попытаться изменить ситуацию - не умалчивать о проблемах, делиться мыслями с коллективом и руководством (чтобы проработать проблемные моменты вместе).

Если же ничего не получается, проанализируйте свои ощущения - готовы ли вы к увольнению и поиску новых горизонтов.

Среди основных признаков, которые могут указать на необходимость изменений, следует упомянуть: