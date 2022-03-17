У Борисполі 5-класник Максим пішки прийшов записуватись до тероборони (фото)

В Борисполі 11-річний хлопчик сам вночі прийшов записуватися до територіальної оборони. Хлопчика взяли в резерв, проте він трохи засмутився, що не одразу поставили на службу.

"До нас уночі прийшов 11-річний хлопчик. Прийшов у комендантську годину. Сам. Пішки. До військових... Прийшов, щоб допомогти армії..." - розповідає Олексій Ковтун, один з бійців територіальної оборони.

Повідомляється, що юного воїна на ім'я Максим напоїли, нагодували, вручили подарунки. Показали побут тероборонівців і навіть дали помацати автомат. Звісно ж сфотографували з бійцями.

"Він прийшов воювати! Захищати рідних, землю, місто! Ось він герой! Не те, що здорові лоби звалили на західну... Хлопчик - 11 років!" - пише Олексій.

На знімках Максим дещо засмучений, адже його не відразу взяли на службу. Проте в добровольці таки записали і обмінялися контактами.

Фото: Школяр прийшов записуватись до тероборони в Борисполі (facebook.com/ТРС Борисполь)

"Він був спочатку трохи засмучений, що ми відразу не взяли його до себе на службу... Згодом звичайно ж заспокоївся. Вже потім ми передали його схвильованій мамі, яку було швидко знайдено", - написав учасник тероборони і попросив маму не лаяти Героя.

"Потім, коли все це закінчиться, ми обов'язково прийдемо до нашого маленького захисника з великим серцем. Дякую Максиме!", - додав Олексій Ковтун.