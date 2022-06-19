Борис Джонсон отримав листа від шестирічного підопічного ФК "Шахтар"

"Дорогий Борисе Джонсоне! Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе в Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. Передаю привіт усім дітям у Британії, дякую, що допомагаєте нам. Ми переможемо! У мене живе кішка Фрося. Надсилаю Вам прапор України, який я намалював. Міцно обіймаю Вас. Ілля, 6 років", - йдется в листі.

Цей лист - відповідь на відкритий лист українським дітям, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив у травні.

Ілля написав його вже у Києва, де перебуває із родиною із Слов'янська (наразі пара оформлює статус опіки над хлопчиком). Долею хлопчика опікується ФК "Шахтар" Ріната Ахметова, керівники клубу неодноразово навідували Іллю.

Тепер лист хлопчика вже у Бориса Джонсона, що прочитав його та забрав із собою у Велику Британію.

"Передали оригінал і переклад, але, як виявилося у поїзді, пан Борис читає українською", - повідомили в УЗ.