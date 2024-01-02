Борется с бессонницей и улучшает самочувствие: назван полезный для здоровья фрукт

Чем полезен ананас

нанас содержит большое количество мелатонина - гормона, регулирующего сон.

По его словам, употребление ананаса считается эффективным способом повышения уровня мелатонина на 266%. Благодаря этому улучшается качество сна.

Также ананас влияет на уровень гормонов радости: серотонина и триптофана. В частности, эти соединения являются одними из ключевых для глубокого и качественного сна.

К тому же фрукт также рекомендуют есть для уменьшения головных болей, ведь он содержит магний. Он расслабляет мышцы и успокаивает нервную систему.

С помощью витамина C, аминокислот и марганца, ананас повышает иммунитет, активизирует рост мышц и укрепляет кости.

Такой фрукт идеально подходит для застолья, поскольку улучшает пищеварение и общее состояние организма.

Как выбрать ананас

Сначала следует обратить внимание на внешний вид фрукта. Спелый ананас имеет овальную форму, у него сухая плодоножка и густой побег. Эти листики сверху ананаса еще называют султаном.

Если ананас имеет зеленую кожуру - он незрелый. Однако, если кожура бурая или бордовая - фрукт испорчен.

Также если на ананасе образовались коричневые пятна и белые желобки, то вероятно он гнилой.

Важно помнить, что спелый ананас имеет твердую и упругую кожуру. Если вы нажали на ананас и осталась вмятина, значит, он начал портиться. А если фрукт очень жесткий, то еще не созрел.