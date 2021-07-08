Бонуси в супермаркетах: українців попередили про нову аферу

Як працює схема

Аферисти телефонують вам, представляються адміністраторами якогось магазину і кажуть: "у вас на рахунку накопичилися бонуси, сьогодні вони згорять. Щоб цього не сталося, замовте у нас товар з акційного списку".

Потім злочинці пропонують вам якийсь умовний відеореєстратор, який коштує півтори тисячі, за 700 грн. Розповідають, який він класний - все показує, борщі варить, масаж робить. Словом, суперагрегат, мало в космос не літає.

"Ви думаєте:"Ну, нормально, заощаджу". Вам дійсно надсилають реєстратор, ось тільки неякісний, який не коштує ні півтори тисячі, ні 700 гривень, ні три копійки",-каже Олена-Христина.

Що робити, щоб не втратити гроші

Щоб не стати жертвою афери, важливо не поспішати погоджуватися з умовами, які вам диктують телефоном.

Шахраї можуть представитися працівниками якого завгодно магазину і запропонувати будь-який товар.

Подумайте, чи дійсно ви могли накопичити бонуси в цьому місці, чи дійсно вам потрібна запропонована річ?

"У чому прикол: вам дзвонили не представники магазину, а аферисти, які прекрасно розуміють, що телефоном ви нічого не перевірите. Не задумаєтеся про те, щоб зателефонувати в магазин і уточнити, чи є у них така акція, чи накопичили ви дійсно ці бонуси. У вас просто не буде часу - спочатку ви підтвердите замовлення, а лише потім почнете думати, на що витратили гроші. Тому, як тільки вам телефонують і починають говорити про бонуси, посилайте куди подалі", - зазначила ведуча.

До речі, практично всі супермаркети мають додатки, де можна стежити за кількістю бонусів і акціями.

Час від часу перевіряйте їх - це допоможе вам убезпечити себе від ошуканців.