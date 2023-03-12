Не болят, но угрожают здоровью и жизни: кардиолог предупредила о распространенной проблеме

Какие бывают тромбы

Венозные тромбы

Сначала появляется венозная сетка на голенях, затем - варикозное расширение вен (суперсреда для формирования тромбов). Если вы мало пьете, мало двигаетесь, у вас есть избыточный вес, гиперкризис (после перелома костей, после катетеризации), это может привести к тромбозу глубоких вен ног.

Если тромбы попадают в легочную артерию (из вен), то мешают крови насыщаться кислородом. Легкие плохо работают. А значит, без кислорода остаются все органы. Такое состояние называется тромбоэмболией легочной артерии - это 3-я самая распространенная причина смерти среди сердечно-сосудистых заболеваний.

Артериальные тромбы

Они нарушают кровоснабжение органа, который артерия снабжает кровью. Это может привести к инфаркту миокарда (тромбоз коронарных артерий) - 92-95% всех причин артериальной эмболии, инсульта (тромбоз артерий мозга) и тому подобное.

Кто в зоне риска

Люди страдающие:

сердечно-сосудистыми заболеваниями,

облитерирующий атеросклероз,

тромбангиит,

сахарный диабет,

старший возраст,

нарушение в свертывании крови,

повышенный уровень холестерина,

курение и алкоголь,

после травм,

наследственные заболевания,

ожирение,

заболевание почек.

Как предотвратить тромбоз и его последствия

Физическая активность. Сидящая работа, длинные путешествия сидя провоцируют появление тромбов. Старайтесь делать перерывы каждые 2-3 часа: походить, сгибать/разгибать ноги. Ну и, конечно же, - спорт. Регулярные нагрузки снижают риск тромбоза.

Правильное питание. Питайтесь полноценно и не забывайте пить воду. Это база здоровья сердца и всего организма!

Не забывайте о регулярных проверках, особенно если вы в группе риска.