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Не болят, но угрожают здоровью и жизни: кардиолог предупредила о распространенной проблеме

Кардиолог предупредила об опасной проблеме (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Тромбы не болят и вы можете о них даже не знать, но их появление может серьезно угрожать вашему здоровью и даже жизни.

Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.

Какие бывают тромбы

  • Венозные тромбы

Сначала появляется венозная сетка на голенях, затем - варикозное расширение вен (суперсреда для формирования тромбов). Если вы мало пьете, мало двигаетесь, у вас есть избыточный вес, гиперкризис (после перелома костей, после катетеризации), это может привести к тромбозу глубоких вен ног.

Если тромбы попадают в легочную артерию (из вен), то мешают крови насыщаться кислородом. Легкие плохо работают. А значит, без кислорода остаются все органы. Такое состояние называется тромбоэмболией легочной артерии - это 3-я самая распространенная причина смерти среди сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Артериальные тромбы

Они нарушают кровоснабжение органа, который артерия снабжает кровью. Это может привести к инфаркту миокарда (тромбоз коронарных артерий) - 92-95% всех причин артериальной эмболии, инсульта (тромбоз артерий мозга) и тому подобное.

Кто в зоне риска

Люди страдающие:

  • сердечно-сосудистыми заболеваниями,
  • облитерирующий атеросклероз,
  • тромбангиит,
  • сахарный диабет,
  • старший возраст,
  • нарушение в свертывании крови,
  • повышенный уровень холестерина,
  • курение и алкоголь,
  • после травм,
  • наследственные заболевания,
  • ожирение,
  • заболевание почек.

Как предотвратить тромбоз и его последствия

Физическая активность. Сидящая работа, длинные путешествия сидя провоцируют появление тромбов. Старайтесь делать перерывы каждые 2-3 часа: походить, сгибать/разгибать ноги. Ну и, конечно же, - спорт. Регулярные нагрузки снижают риск тромбоза.

Правильное питание. Питайтесь полноценно и не забывайте пить воду. Это база здоровья сердца и всего организма!

Не забывайте о регулярных проверках, особенно если вы в группе риска.

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