Не болять, але загрожують здоров'ю та життю: кардіолог попередила про поширену проблему

Які бувають тромби

Венозні тромби

Спочатку з'являється венозна сітка на гомілках, потім - варикозне розширення вен (суперсередовище для формування тромбів). Якщо ви мало п'єте, мало рухаєтесь, у вас є надмірна вага, гіперкриз (після перелому кісток, після катетеризації), це може призвести до тромбозу глибоких вен ніг.

Якщо тромби потрапляють у легеневу артерію (з вен), то заважають крові насичуватися киснем. Легені погано працюють. А отже без кисню залишаються усі органи. Такий стан називається тромбоемболія легеневої артерії - це 3-тя найпоширеніша причина смерті серед серцево-судинних захворювань.

Артеріальні тромби

Вони порушують кровопостачання органу, який артерія забезпечує кровʼю. Це може призвести до інфаркту міокарда (тромбоз коронарних артерій) - 92-95% від усіх причин артеріальної емболії, інсульту (тромбоз артерій мозку) тощо.

Хто в зоні ризику

Люди які страждають на:

серцево-судинні захворювання,

облітеруючий атеросклероз,

тромбангіїт,

цукровий діабет,

старший вік,

порушення у згортання крові,

підвищений рівень холестерину,

куріння та алкоголь,

після травм,

спадкові захворювання,

ожиріння,

захворювання нирок.

Як попередити тромбоз і його наслідки

Фізична активність. Сидяча робота, довгі подорожі сидячи провокують появу тромбів. Намагайтеся робити перерви кожні 2-3 години: походити, згинати/розгинати ноги. Ну і, звісно ж, - спорт. Регулярні навантаження знижують ризик тромбозу.

Правильне харчування. Харчуйтеся повноцінно і не забувайте пити воду. Це основа здоров'я серця і всього організму!

Не забувайте про регулярні перевірки, особливо якщо ви у групі ризику.