Більше, ніж наполовину: які продукти в Україні подорожчали найбільше

Ціна на продуктовий кошик в Україні істотно змінилася
Ціни на продукти в Україні з початку року істотно змінилися. При цьому найбільш додав у ціні головний продукт українців - картопля, яка подвоїла вартість більш ніж в два рази.
Тим не менш, деякі продукти з соціального кошика скинули ціну, але на тлі стрибка цін на картоплю, ці цифри виглядають не дуже переконливо. Про динаміку цін на продукти в Україні пише UBR.
Картопля стрибнула в ціні на 57% - до 16,3 грн за кілограм, на другому місці опинилася гречка, що додала в ціні третину - до 27,6 грн/кг. А буряк і цибуля навпаки зменшилися в ціні на 50% - до 6,6 грн і 8,8 грн відповідно.
Ціни на продукти в Україні (фото: sfs.gov.ua)
Курятина зменшилася в ціні на 6,6%, її середня вартість становить 104,4 грн за кілограм філе, яловичина подешевшала на 6% (до 112 грн) а ось свинина подорожчала з початку року на 8,1% до 112,4 грн/кг.
Ціни на продукти в Україні (фото: demkristo/LiveJournal)
Варто відзначити, що ціни на молочні продукти (молоко, вершкове масло, сметана, сир), а також на макарони практично не змінилися.
Раніше ми писали про те, які нововведення чекають на українців з 1 жовтня 2019 року.