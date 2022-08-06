Де більше платять? Як відрізняються зарплати в Україні і Польщі (порівняльна таблиця)

Ще до війни багато українців їздило в Польщу на заробітки. Вважається, що зарплати у цій дружній до України країні набагато вищі. Але яка ситуація складається сьогодні?
Яким спеціалістам (найпопулярніших професій з огляду на запити роботодавців) в Польщі сьогодні платять найбільше і скільки такі ж працівники отримують в Україні - читайте у нашому матеріалі далі.
За словами фахівців, сьогодні особливо гостро відчувається різниця між заробітками у двох державах зокрема через те, що українські зарплати втратили понад 35% у валютному еквіваленті.
"Падіння реальних доходів у валюті більше ніж на третину підштовхує українок до рішення їхати працювати у Польщу та підтримувати грошовими переказами свої сім’ї в Україні", - розповіла Styler директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.
Крім того, експерти прогнозують зростання зарплат на польському ринку працевлаштування восени.
Це обумовлено кількома факторами:
"Порівнюючи з 2021 роком попит на вакансії агентства з боку поляків збільшився на 9%. Навіть на позиції, які традиційно займали працівники з України. Причин теж кілька - подорожчання життя у Польщі, висока інфляція та ріст ставок з іпотеки", - кажуть у Gremi Personal.
Додамо, що дані щодо середніх заробітних плат в Україні сформовані на основі щомісячних рейтингів порталу працевлаштування Work.ua та даних міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку роботу та з якою зарплатою пропонують українцям в Канаді, Польщі на Німеччині.
А також ми розповідали про те, які в Україні вакансії пропонують для підробітку та людям без досвіду.