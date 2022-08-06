RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Де більше платять? Як відрізняються зарплати в Україні і Польщі (порівняльна таблиця)

Яким спеціалістам у Польші та Україні платять найбільшу зарплату (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ще до війни багато українців їздило в Польщу на заробітки. Вважається, що зарплати у цій дружній до України країні набагато вищі. Але яка ситуація складається сьогодні?

Яким спеціалістам (найпопулярніших професій з огляду на запити роботодавців) в Польщі сьогодні платять найбільше і скільки такі ж працівники отримують в Україні - читайте у нашому матеріалі далі.

Які зарплати в Україні та Польщі

За словами фахівців, сьогодні особливо гостро відчувається різниця між заробітками у двох державах зокрема через те, що українські зарплати втратили понад 35% у валютному еквіваленті.

"Падіння реальних доходів у валюті більше ніж на третину підштовхує українок до рішення їхати працювати у Польщу та підтримувати грошовими переказами свої сім’ї в Україні", - розповіла Styler директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

Крім того, експерти прогнозують зростання зарплат на польському ринку працевлаштування восени.

Це обумовлено кількома факторами:

  • дефіцит на польському ринку працівників з України чоловічої статі через заборону їх виїзду за кордон.
  • необхідність створення додаткових фінансових стимулів, а саме підняття ставок оплати праці з боку польського бізнесу, щоб оперативно "закривати" нагальні потреби на виробництвах.

"Порівнюючи з 2021 роком попит на вакансії агентства з боку поляків збільшився на 9%. Навіть на позиції, які традиційно займали працівники з України. Причин теж кілька - подорожчання життя у Польщі, висока інфляція та ріст ставок з іпотеки", - кажуть у Gremi Personal.

Які зарплати у спеціалістів - поляків та українців

Додамо, що дані щодо середніх заробітних плат в Україні сформовані на основі щомісячних рейтингів порталу працевлаштування Work.ua та даних міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку роботу та з якою зарплатою пропонують українцям в Канаді, Польщі на Німеччині.

А також ми розповідали про те, які в Україні вакансії пропонують для підробітку та людям без досвіду.

Читайте РБК-Україна в Google News
поиск работыработа в Польшеработа в Украине