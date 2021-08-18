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"Велике будівництво" очима блогера: як змінюються дороги від Києва до регіонів

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Київ, Середа 18 серпня 2021 10:47
"Велике будівництво" очима блогера: як змінюються дороги від Києва до регіонів Фото: блогер Мочанов показав, як змінюються дороги від Києва у регіони (facebook.com/alex.mochanov)
Автор: Наталія Гурковська

Відомий журналіст і автогонщик Олексій Мочанов поділився враженнями від подорожі областями України і маршрутами, на яких йде "Велике будівництво" президента.

Подробиці та фотографії він виклав у Facebook.

"Випало мені відрядження. Київ - Хорол - Решетилівка - Дніпро - Запоріжжя - Дніпро - Кривий Ріг - П'ятихатки - Кропивницький - Олександрія - Сміла - Кагарлик - Узин - Біла Церква - Сквира - Житомир - Київ", - розповідає він.

Першою частиною маршруту стала швидкісна магістраль Київ - Бориспіль, де зараз йде ремонт в рамках "Великого будівництва".

"Її зовсім недавно перекрили і почали роботи. Я, чесно кажучи, був упевнений, що в обіцяні терміни не вкладуться. Але вже не сумніваюся, що "до дати", до ювілейного 24 серпня - дорогу здадуть не лише по полотну, а й за всіма іншими параметрами (розмітка, навігація, освітлення)", - поділився Мочанов.

&quot;Велике будівництво&quot; очима блогера: як змінюються дороги від Києва до регіонів

Дорогу від Борисполя до Решетилівки, за його словами, можна назвати якісним автобаном, якби не небезпечні розворотні розв'язки в одному рівні з основною дорогою. Також він вважає за потрібне змінити вказівники і зробити навігацію більш зрозумілою, як в Німеччині.

"Від Решетилівки до каналу Дніпро-Донбас - ремонти. Суцільні. Будується реально якісний і швидкий шлях з траси Київ-Полтава на Дніпро. Поки пильно, брудно, шумно і нешвидко. Але темпи - передові, занедбаних ділянок немає, всюди техніка і люди в касках і жилетах, будівництво реально кипить. Дорога від каналу до Дніпра дуже порадувала. Рівно. Чисто. Швидко", - коментує блогер.

Мочанов зазначає, що різниця між дорогами "Великого будівництва" і тими, куди воно ще не добралось - разюча.

"Судячи по дорогах Кіровоградської, Черкаської, Київської, Житомирської областей роботи ще за горизонт, по вуха і всім вистачить. Надовго", - зазначає він.

Раніше повідомлялося, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" під Києвом створюють три нові транспортні розв'язки на львівській і одеської трасах.

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Велике будівництво
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