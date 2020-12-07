Велика різниця: у мережі показали дороги до і після "Великого будівництва"

У 2020 році по програмі "Велике будівництво" в Україні було відновлено і побудовано рекордну кількість кілометрів доріг державного значення – понад 4000. Наскільки змінилися українські дороги після ремонту, можна побачити на сторінці Юрія Голика Facebook.

"Було - Стало. Наочно про фізичне втілення "Великого будівництва" на дорогах Укравтодору", - пише Голик і публікує фоторепортаж про деякі реалізованих об'єктах.

Він нагадує також, що торік було відремонтовано всього 846 кілометрів, включаючи трасу Запоріжжя – Маріуполь. На ремонт цієї траси новий склад "Укравтодору" поставив рекорд швидкості відновлення доріг, відремонтувавши 130 км за 68 днів. Для порівняння: попередні 70 км ремонтувалися протягом трьох років.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у 2020 році в ході "Великого будівництва" вартість ремонту 1 км доріг в Україні знизилася на 4,5 млн гривень, при цьому якість готових об'єктів помітно зросла.