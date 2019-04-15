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Велика маленька брехня: глядачі в захваті від трейлера 2 сезону (відео + фото)

STYLERФільми і серіали    15.04.2019 - 14:08
Велика маленька брехня: глядачі в захваті від трейлера 2 сезону (відео + фото)
Кадр з тізера 2 сезону серіалу "Велика маленька брехня"

Прем'єра 2 сезону "Велика маленька брехня" відбудеться 9 червня 2019 року

2 сезон серіалу "Велика маленька брехня" (Big Little Lies) вже скоро вийде на екрани. А поки канал HBO показав фанатам перший трейлер нового сезону найпопулярнішого проекту 2017 року.

У другому сезоні, який вийде під слоганом "Істина десь поруч", глядачі побачать Ніколь Кідман, Різ Уізерспун, Лору Дерн, Шейлін Вудлі, Зої Кравіц і Меріл Стріп, яка приєдналася до акторського складу.

 

2 сезон серіалу "Велика маленька брехня" (скріншоти)

У хвилинному ролику автори серіалу показують нам всіх дівчата - вони знову стикаються з проблемами в тихому приморському містечку Монтерей.

В цілому, другий сезон "Великої маленької брехні" розповість про наслідки першого - мати вбитого Перрі Райта приїжджає в Монтерей, щоб з'ясувати обставини трагедії, а дружба і довіра головних героїнь пройде перевірку на міцність.

Велика маленька брехня: глядачі в захваті від трейлера 2 сезону (відео + фото)

2 сезон серіалу "Велика маленька брехня" (скріншот)

"Мій син мертвий. Я хочу знати, що сталося тієї ночі... Мені дуже хочеться запитати вас, але я не думаю, що зможу дізнатися правду, чи не так?" - говорить героїня Стріп, розмовляючи з Різ Уізерспун.

А ще Кравіц в трейлері говорить слова: "Вона до нас добереться, вона добереться до нас всіх. Брехня".

Прем'єра 2 сезон серіалу "Велика маленька брехня" відбудеться 9 червня 2019 року.

Трейлер 2 сезону серіалу Велика маленька брехня

Цікаво, що спочатку "Велика маленька брехня" планувався і був здійснений у форматі міні-серіалу. Тобто закінченої історії, що не вимагає продовження. Але фанати змусили авторів продовжити роботу над другим сезоном екранізації роману австралійської письменниці Ліани Моріарті.

"Нам ще є що розповісти глядачам", - зазначив сценарист і продюсер Девід Келлі.

Велика маленька брехня: глядачі в захваті від трейлера 2 сезону (відео + фото)

2 сезон серіалу "Велика маленька брехня" (скріншот)

До речі, фанатам сподобався тизер другого сезону.

  • Чекаємо!
  • "Гра престолів", а потім це! Спасибі HBO!
  • Я так чекала цього!
  • Коли ви думаєте, що акторський склад вже не може бути більш сильним, автори звуть Меріл Стріп. Браво!
  • Від цього саундтрека у мене завжди мурашки по шкірі...
  • Ця сцена бою у фінальному епізоді першого сезону була такою епічною. Б'юся об заклад, Стріп виграє в якусь премію як краща актриса другого плану!

Велика маленька брехня: глядачі в захваті від трейлера 2 сезону (відео + фото)

2 сезон серіалу "Велика маленька брехня" (скріншот)

Нагадаємо, що 1 серія 8 сезону "Гри престолів" стала предметом обговорень фанатів серіалу по всьому світу.

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