Ми вилікували хворих: лікар заявив, що коронавірус міг з'явиться в Україні ще в грудні

Коронавірус в Україні був офіційно підтверджений у 548 осіб, 13 заражених померли та 8 людей вже одужали. Перший пацієнт з COVID-2019 був зареєстрований в країні 3 березня. Житель Чернівців повернувся 26 лютого з Італії та через кілька днів він відчув погіршення самопочуття.

Однак головний лікар центральної міської клінічної лікарні міста Івано-Франківська Тарас Масляк припустив, що перші пацієнти з коронавірусом в Україні могли з'явитися ще наприкінці грудня 2019 року. Такі висновки він зробив після того, як отримав результати експрес-тестів на COVID-2019 та проаналізував результати комп'ютерної томографії у декількох пацієнтів.

"Ми повинні робити висновки на основі доказової лабораторії, тестів, за іншими результатами дослідження. На сьогодні ми підозрюємо, що ця проблема скоріше всього була тут з грудня місяця, можливо двоє пацієнтів навіть загинули. Але було більше десятка людей, яких ми вилікували. Підтвердження COVID-2019 ми робимо не тільки за тестами, але і за допомогою КТ і рентгенографії, і звичайно ПЛР. На основі суджень світової медицини КТ підтверджує наявність захворювання: зображається матовими легенями, або, як кажуть, "дисемінований туберкульоз легень", - заявив Масляк у коментарі для видання "Галка".

Він зазначив, що всі українці повинні суворо дотримуватися карантину і не варто ставити під сумніви заходи, які вводять влада та медики.

"Якщо сказано, що в країні карантин, то має бути саме так, а не гуляти по паркам і озерам. Ми повинні вистояти 1-2 місяці, щоб потім не сумувати за тими, хто помер через нашу недбалість та безвідповідальність! Ми повинні зібрати свої сили та мужність, щоб виконувати те, що рекомендують медики та влада. Я радий тому, що ми практично довели до одужання людей, у яких підозрювали коронавірус. Є надія, що ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав лікар і зазначив, що в Івано-Франківську на цей момент знаходиться 75 пацієнтів з пневмонією.

"На цей час у нас є 75 пацієнтів з пневмоніями. 3 дні тому ми отримали тести на коронавірус: українські та китайські. Як одні, так і інші, є доказовими. Але ймовірність цих швидких тестів всього 65%. Правдивий діагноз підтверджує ПЛР. Швидкий тест на коронавірус був підтверджений у 36 пацієнтів (із 75). Однак для перевіреного діагнозу ми чекаємо результати ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції)", - пояснив Масляк.

Нагадаємо, раніше лікарі перерахували всі симптоми коронавірусу, які можуть проявлятися у пацієнтів.