Хворих стає більше: Супрун розповіла про цукровий діабет та його лікування

Уляна Супрун заявила, що в даний час у світі близько 425 мільйонів людей живуть з цукровим діабетом. За прогнозами експертів, до 2045 року кількість страждаючих цією хворобою зросте до 629 мільйонів. При цьому в 1980 році цей недуг був у 108 мільйонів осіб. Про це колишня в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, багато людей не підозрюють, що у них діабет. Приміром, 50% випадків цукрового діабету 2 типу залишаються недіагностованими. Людина може ходити з хворобою багато років і нічого не знати про це.

Супрун розповіла про діабет (фото: pixabay.com)

Тому експерти радять регулярно здавати кров на рівень цукру і уважно стежити за своїм організмом. Зараз цукровому діабету 1 типу запобігти не можна, але в 80% випадків це можна зробити з діабетом 2 типу. При цьому найкраща профілактика хвороби – це здоровий спосіб життя.

Які симптоми діабету:

надмірне сечовиділення;

жага

постійне відчуття голоду;

раптова втрата ваги;

тривале відчуття втоми;

погіршення зору.

Якщо у вас є ці симптоми, то краще зверніться до свого сімейного лікаря, який направить вас на аналізи і до відповідного фахівця.

Людям з цукровим діабетом 1 типу потрібна щоденна інсулінотерапія. Іноді, в 20-30%, пацієнти з цукровим діабетом 2 типу також мають потребу в ін'єкціях інсуліну. Отримати інсулін безкоштовно можна за рецептом, який випише лікар.

Люди з цукровим діабетом 2 типу приймають препарати для контролю рівня глюкози в крові. Такі препарати можна отримати безкоштовно за програмою "Доступні ліки" або з незначною доплатою.