Хворий на коронавірус митрополит УПЦ МП буде проводити богослужіння

Великдень в Україні у 2020 році в період карантину пов'язаний з рядом обмежень на відвідування масових заходів та громадських місць. При цьому глави церков самі вирішують чи відбудеться богослужіння. Так, митрополит УПЦ МП Онуфрій, у якого підтвердився коронавірус, буде проводити літургію в ніч на Великдень.

Рішення проводити літургію в ніч на Великдень було опубліковано в прес-службі УПЦ. Однозначної заяви про те, що предстоятель Української Православної Церкви митрополит Онуфрій та керуючий справами УПЦ митрополит Антоній здорові, - не було.

"Перебуваючи в доброму здоров'ї та гарному самопочутті, Архіпастир готується до вчинення Великодньої служби та зустрічі Світлого Христового Воскресіння", - йдеться в заяві прес-служби.

Хворий на коронавірус Онуфрій буде проводити богослужіння (фото: facebook.com/church.information.center)

Митрополит Онуфрій здійснить Пасхальну літургію в ніч на 19 квітня у своїй резиденції у Свято-Пантелеімонівському монастирі в Феофанії, де проводить богослужіння протягом усього Великого Посту. Раніше у своєму відеозверненні він закликав віруючих ретельно дотримуватися умов карантину.

Варто відзначити, що митрополит Онуфрій міг підхопити коронавірус від народного депутата Вадима Новинського під час зустрічі. Зустріч відбулася за день до того, як у Новинського тест на коронавірус показав позитивний результат.

Варто нагадати, в Українській Православній Церкві Московського патріархату (УПЦ МП) заявляють, що митрополит Онуфрій здоровий і не хворий на коронавірус. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент.