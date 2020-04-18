Больной коронавирусом митрополит УПЦ МП будет проводить богослужение

Пасха в Украине в 2020 году в период карантина связана с рядом ограничений на посещение массовых мероприятий и общественных мест. При этом главы церквей сами решают, состоится ли богослужение. Так, митрополит УПЦ МП Онуфрий, у которого подтвердился коронавирус, будет проводить литургию в ночь на Пасху.

Решение проводить литургию в ночь на Пасху было опубликовано в пресс-службе УПЦ. Однозначного заявления о том, что предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий и управляющий делами УПЦ митрополит Антоний здоровы, - не было.

"Находясь в добром здравии и хорошем самочувствии, Архипастырь готовится к совершению Пасхальной службы и встречи Светлого Христова Воскресения", - говорится в заявлении пресс-службы.

Больной коронавирусом Онуфрий будет проводить богослужение (фото: facebook.com/church.information.center)

Митрополит Онуфрий совершит Пасхальную литургию в ночь на 19 апреля в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре Феофании, где проводит богослужения в течение всего Великого Поста. Ранее в своем видеообращении он призвал верующих тщательно соблюдать условия карантина.

Стоит отметить, что митрополит Онуфрий мог подхватить коронавирус от народного депутата Вадима Новинского во время встречи. Встреча состоялась за день до того, как у Новинского тест на коронавирус показал положительный результат.

Стоит напомнить, в Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявляют, что митрополит Онуфрий здоров и не заразился коронавирусом. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.