У лікарні немає місць: кримчани згуртувалися проти росіян

Лікування в лікарні (колаж: РБК-Україна)

Російські туристи обурили мешканців Криму

Мешканці анексованого Криму не раді російським туристам. Вони вважають, що саме відпочивальники з Росії є причиною погіршення епідеміологічної ситуації на курорті.

Місцева мешканка Олена розповіла, що відпочивальники не дотримуються ніяких правил безпеки. Люди приходять в кафе без масок, і ніхто їх не контролює. Про це повідомляє lenta.ru.

"Якщо вони захворіють, то можуть повернутися в свій регіон і проходити там лікування. А нам що робити, якщо у лікарнях немає місць?" – розповіла жінка.

Інша кримчанка погодилася з вищесказаним і заявила, що спалахи коронавірусу у них в регіоні починалися після курортного сезону. При цьому вона вважає, що зараз буде те ж саме. Росіяни поїдуть додому, а в Криму почнеться самоізоляція.

Інший місцевий житель також незадоволений російськими туристами. Він вважає, що кількість хворих на півострові пов'язана з відпочивальниками з Росії. Чоловік також обурений тим, що в Криму не відкривають додаткових госпіталів для хворих коронавірусною інфекцією.

Варто зазначити, що 4 жовтня Крим поставив новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19. За добу на півострові було зафіксовано 103 випадки інфікування.

Нагадаємо, Крим стає пустелею через варварські витрати води. Вчений попередив про екологічну катастрофу.

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