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У лікарні немає місць: кримчани згуртувалися проти росіян

Крим, Середа 07 жовтня 2020 21:51
У лікарні немає місць: кримчани згуртувалися проти росіян
Лікування в лікарні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Російські туристи обурили мешканців Криму

Мешканці анексованого Криму не раді російським туристам. Вони вважають, що саме відпочивальники з Росії є причиною погіршення епідеміологічної ситуації на курорті.

Місцева мешканка Олена розповіла, що відпочивальники не дотримуються ніяких правил безпеки. Люди приходять в кафе без масок, і ніхто їх не контролює. Про це повідомляє lenta.ru.

"Якщо вони захворіють, то можуть повернутися в свій регіон і проходити там лікування. А нам що робити, якщо у лікарнях немає місць?" – розповіла жінка.

Інша кримчанка погодилася з вищесказаним і заявила, що спалахи коронавірусу у них в регіоні починалися після курортного сезону. При цьому вона вважає, що зараз буде те ж саме. Росіяни поїдуть додому, а в Криму почнеться самоізоляція.

Інший місцевий житель також незадоволений російськими туристами. Він вважає, що кількість хворих на півострові пов'язана з відпочивальниками з Росії. Чоловік також обурений тим, що в Криму не відкривають додаткових госпіталів для хворих коронавірусною інфекцією.

Варто зазначити, що 4 жовтня Крим поставив новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19. За добу на півострові було зафіксовано 103 випадки інфікування.

Нагадаємо, Крим стає пустелею через варварські витрати води. Вчений попередив про екологічну катастрофу.

Раніше ми писали про те, що мешканці Сімферополя поскаржилися на те, що у них замість води з кранів тече дуже брудна вода.

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