Болить голова на погоду: ці методи боротьби з метеозалежністю дійсно працюють

За вікном змінилася погода, і голови накриває болем або туманом. Найчастіше це відбувається в найневідповідніший момент.

Але є способи, які допоможуть не тільки контролювати такі процеси, але і знизити реакцію організму на перепади погоди.

Заведіть щоденник

Якщо реакція на зміни погоди відбувається досить часто, то варто завести щоденник спостережень. Там потрібно відзначати ваш стан здоров'я в залежності від того, що відбувається на вулиці.

Такий щоденник допоможе чітко визначити, чи пов'язані ваші головні болі тільки з погодою, або ж є інші сторонні фактори, які можна легко усунути.

Такий щоденник допоможе вашому лікарю підібрати відповідне лікування або процедури.

Припиніть себе перевантажувати

Фізичний стан сильно пов'язаний з вашим психологічним станом. Сильна напруга, стреси, переживання – все це призводить до головних болів, сильної втоми та слабкості.

Візьміть за правило - не перевантажувати себе перед сном зайвою інформацією. Не потрібно дивитися емоційний контент, читати стрічки новин, обговорювати з близькими щось дуже емоційне, сваритися і з'ясовувати стосунки.

Це ж правило стосується і фізичного навантаження - щоденні походи в спортзал можуть замість користі принести ослаблення організму, а при впливі атмосферних проявів і перепадів тиску, можуть викликати та головні болі.

Вечірні тренування варто зрушити за часом, щоб в організму було достатньо часу на відпочинок перед відходом до сну.

Правильний раціон

У щоденному раціоні має бути достатньо поживних речовин і вітамінів. Жирна їжа, Смажена, фаст-фуд на бігу, велика кількість цукру і солі – все це призводить до сильного навантаження внутрішніх органів і ослаблення організму перед стороннім впливом.

Активність

Регулярна фізична активність-запорука нормального функціонування людського організму. Зарядка допомагає наповнити організм киснем, а невелика пробіжка вранці – дасть заряд бадьорості та енергії на весь день.

Необов'язково давати навантаження в тренажерному залі по дві години на день. Досить буде зарядки будинку і вправи, щоб розім'яти м'язи та привести організм в тонус.

Якщо організм постійно знаходиться в хорошій фізичній формі, то більше ймовірності уникнути реакції на перепади погоди.

Відмовтеся від шкідливих звичок

Надмірне вживання алкоголю, куріння, неправильне харчування, звичка пізно лягати та не дотримуватися нормального режиму сну – все це тільки погіршує стан людини при перепадах погоди.

Організм стає ослабленим і всі ці звички призводять до того, що ви вже вранці прокидаєтеся втомленими.

Постарайтеся робити правильний вибір - вчасно лягти спати та виспатися або випити з друзями пару келихів пива в барі й повернутися додому за північ.