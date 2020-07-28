Болгарія змінила правила в'їзду для українців: є нюанс

Болгарія змінила правила в'їзду для українців (колаж: РБК-Україна)

Українці зможуть відвідати курортну Болгарію при наявності негативного тесту на коронавірус

Болгарія змінила правила в'їзду і тепер з 30 липня громадяни України зможуть в'їжджати на територію країни при наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття. Таку заяву зробили в Міністерстві закордонних справ Болгарії

Як йдеться на сайті болгарського відомства, ослаблення торкнуться не тільки українців.

"З 28 липня громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косово, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в'їхати до Болгарії за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого за останні 72 години. Для громадян України вимога подати негативний ПЛР-тест діє з 30 липня", — йдеться в повідомленні.

ПЛР-тест не потрібен людям, які прибувають в Болгарію з країн-членів ЄС, Великобританії, країн Шенгенської зони, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіки Корея, Таїланду, Тунісу, Уругваю.

Варто відзначити, Болгарія відкрила свої кордони для українських туристів з середини липня. Тоді у вимогах не було робити тест на COVID-19, а також проходити карантин.

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