RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Болгарії виганяють з готелів українських біженців: люди не хочуть їхати

Фото: біженці з України в Болгарії залишають готелі (bnr.bg.Здравка Маслянкова)
Автор: Людмила Жукова

У Болгарії українських біженців виселяють з готелів, де вони жили. Вся справа в тому, що стартує туристичний сезон і уряд скорочує державні дотації.

Про це повідомляє болгарське агентство ВТА.

Причина виселення українців

Уряд Болгарії припиняє план інтеграції, що передбачає розселення українських біженців всередині країни.

Через це українці, яких в даний час розміщують в готелях на Чорноморському узбережжі і яким ніде зупинитися, будуть тимчасово розміщені в буферних центрах в Сарафово і Єлхово.

Українці залишилися незадоволені таким рішенням уряду Болгарії і відмовляються їхати з комфортних готелів.

Понад 200 українців не захотіли переїжджати з готелів на спеціальні бази в Болгарії.

За словами голови Держагентства у справах біженців Маріанни Тошевої, для вивезення людей організували транспорт у кількох містах. Послугами перевезення повинні були скористатися 550 осіб, але прийшли тільки 62. Чотири потяги поїхали без людей.

Українці не хочуть їхати з готелів в Болгарії в інші місця

Українців обманюють

Так, у Велико-Тирново з Варни привезли групу з 19 українців, яких планувалося розмістити в кімнатах бази "Студентський відпочинок і спорт". Але українці вважають умови жахливими, так як в кімнатах завівся грибок.

"Ми приїхали з Варни за програмою, але нас обдурили. Повезли в інший готель, не той, про який нам сказали. Скрізь грибок і вогкість, з дітьми не можна", - розповіла біженка.

Болгарська влада ще раз нагадала українцям, що проживання на першій лінії Чорного моря було тимчасовим заходом, а зараз стартує туристичний сезон.

Читайте також, як довго можна перебувати в ЄС і чому виникають проблеми.

Нагадаємо, ми писали, чи можна оформити паспорт за кордоном

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария