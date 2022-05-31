У Болгарії виганяють з готелів українських біженців: люди не хочуть їхати

Причина виселення українців

Уряд Болгарії припиняє план інтеграції, що передбачає розселення українських біженців всередині країни.

Через це українці, яких в даний час розміщують в готелях на Чорноморському узбережжі і яким ніде зупинитися, будуть тимчасово розміщені в буферних центрах в Сарафово і Єлхово.

Українці залишилися незадоволені таким рішенням уряду Болгарії і відмовляються їхати з комфортних готелів.

Понад 200 українців не захотіли переїжджати з готелів на спеціальні бази в Болгарії.

За словами голови Держагентства у справах біженців Маріанни Тошевої, для вивезення людей організували транспорт у кількох містах. Послугами перевезення повинні були скористатися 550 осіб, але прийшли тільки 62. Чотири потяги поїхали без людей.

Українці не хочуть їхати з готелів в Болгарії в інші місця

Українців обманюють

Так, у Велико-Тирново з Варни привезли групу з 19 українців, яких планувалося розмістити в кімнатах бази "Студентський відпочинок і спорт". Але українці вважають умови жахливими, так як в кімнатах завівся грибок.

"Ми приїхали з Варни за програмою, але нас обдурили. Повезли в інший готель, не той, про який нам сказали. Скрізь грибок і вогкість, з дітьми не можна", - розповіла біженка.

Болгарська влада ще раз нагадала українцям, що проживання на першій лінії Чорного моря було тимчасовим заходом, а зараз стартує туристичний сезон.