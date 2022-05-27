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Чи можна оформити паспорт за кордоном. Інструкція для українських біженців

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П'ятниця 27 травня 2022 13:04
Чи можна оформити паспорт за кордоном. Інструкція для українських біженців Фото: Як оформити закордонний паспорт в Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Посольство України в Туреччині відновлює видачу міжнародного документа

Українці за кордоном можуть оформити закордонний паспорт, якщо виїхали в іншу країну під час війни за внутрішнім документом. Дедалі більше міжнародних відомств України за кордоном стали надавати таку можливість. Зокрема, це можна зробити у дипломатичних інстанціях України у Туреччині.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.

Нещодавно посольство України в Туреччині (Анкара) повідомило про відновлення прийому документів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Що потрібно для оформлення закордонного паспорта в Туреччині

Перш за все для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у Посольстві України в Турецькій Республіці необхідно зареєструватися на прийом. Ця умова є обов'язковою. Інформацію про порядок оформлення паспорта можна отримати за посиланням.

Також документи на оформлення закордонного паспорта в Туреччині можна надати в Генеральному консульстві України, яке знаходиться в Стамбулі.

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в Генконсульстві в Стамбулі теж потрібно зареєструватися на прийом. Тут така умова - теж обов'язкова: потрібно прийти особисто.

Також окремо можна знайти інформацію про порядок оформлення паспорта.

Варто бути готовим до того, що для отримання документа потрібен час: оформлення паспорта в дипломатичній установі за кордоном проводиться в термін до трьох місяців.

Нагадаємо, чимало українців вирішило виїхати до Туреччини після повномасштабного вторгнення Росії. Але варто враховувати, що Туреччина не розробляла якихось спеціальних програм для прийому біженців. Аналогічні схеми прийому наших громадян є практично в кожній країні ЄС. В окремому матеріалі ми писали докладніше, чи варто біженцям рятуватися від війни в Туреччині.

Чому варто оформити закордонний паспорт за кордоном

З дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну переважна більшість країн Європейського Союзу значно спростила в'їзд громадянам України, які були змушені рятуватися від війни. Так, в перші дні бойових дій багатьох впускали в Польщу і зовсім без документів.

Але в Держприкордонслужбі України не виключають, що прикордонники суміжних країн можуть вимагати і діючі визначені угодами документи для перетину кордону нашими громадянами.

"Тому ми звертаємося до громадян, які зараз виїжджають за кордон, по можливості робити собі закордонні паспорти, оскільки українці можуть стикатися з ситуаціями в іншій країні, коли їм знадобиться такий паспорт", - говорить у коментарі РБК-Україна спікер відомства Андрій Демченко.

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