Біль в животі може бути небезпечним: коли треба терміново викликати лікаря

Гострий біль в животі - симптом дуже неспецифічний. Досить часто він вказує на діагноз, який лікарі можуть точно встановити, коли оглянуть пацієнта і зроблять лабораторні дослідження.

Перші ознаки небезпечного стану при болю в животі

Якщо у вас з'явилася різкий біль внизу живота, то його необхідно вирішувати, а не приймати знеболюючі, оскільки маскування болю тільки ускладнить діагностику.

У вас повинні бути характерні болі, тоді лікар зможе поставити правильний діагноз.

Сила болю говорить про характер захворювання черевної порожнини

Різкий біль, як від удару ножем в живіт характерний для прориви виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.

Ниючий, колючий, ріжучий, переймоподібний біль, який віддає в ногу або поперек і супроводжуються різями і почастішанням сечовипускання, характерний для захворювання нирок.

Зв'язок болю з прийомом їжі (виникнення болю натщесерце, або після їжі), сечовипусканням.

Якщо у вас запалений жовчний міхур і є панкреатит, то в такому випадку болі можуть з'явитися після вживання жирної, смаженої їжі, а також після алкогольних напоїв.

При харчових інфекціях виникає інтоксикація організму і пронос, на тлі яких також можуть з'являтися болі в животі.

Біль у животі може бути небезпечним (фото: pixabay.com)

Основні причини гострого болю в животі

Внизу живота чоловіки і жінки, як правило, відчувають болі при захворюваннях сечостатевої та травної систем.

При болю внизу живота можна припустити такі захворювання:

Апендицит.

Основна ознака - біль в нижній частині живота. Але іноді при нетиповому розташуванні апендикса, може здаватися, що болить ліва або середня частина живота.

Якщо апендицит загострюється, то може почастішає серцебиття. Крім того, хворого може нудити, і лихоманити.

Гостра кишкова непрохідність

При такому стані може з'явитися гострий біль в нижній частині живота. Основна ознака - це раптовий біль переймоподібного характеру. Також може бути блювота, запор, здуття живота.

Обмеження пахової грижі

З'являється раптово. Найчастіше буває після сильного фізичного напруження. Основний симптом пахової грижі - спочатку біль виникає в нижніх відділах, а потім поширюється на весь живіт. При цьому хворий часто не може точно визначити його локалізацію.

Спочатку може з'явиться рідкий стілець, а потім це припиняється і відходять гази. Також може з'явитися блювота.

Позаматкова вагітність

Основний симптом - гострий біль внизу живота, який швидко наростає. Крім того, біль посилюється під час дефекації. У разі розриву маткової труби з'являються кров'янисті виділення зі статевих шляхів.

До якого лікаря звертатися

При важких випадках і сильних болях в першу чергу необхідно викликати швидку допомогу. Також можна зателефонувати своєму сімейному лікарю. Найчастіше люди з болями в животі потрапляють до хірурга.