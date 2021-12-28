Боль в животе может быть опасной: когда надо срочно вызывать врача
Острая боль в животе - симптом очень неспецифический. Довольно часто он указывает на диагноз, который врачи могут точно установить, когда осмотрят пациента и сделают лабораторные исследования.
О том, как распознать опасность сообщает ТСН.
Первые признаки опасного состояния при боли в животе
Если у вас появилась резкая боль внизу живота, то ее необходимо решать, а не принимать обезболивающие, поскольку маскировка боли только затруднит диагностику.
У вас должны быть характерные боли, тогда врач сможет поставить правильный диагноз.
Сила боли говорит о характере заболевания брюшной полости
Резкая боль, как от удара ножом в живот характерна для прободения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Ноющая, колющая, режущая, схваткообразная боль, которая отдает в ногу или поясницу и сопровождаются резями и учащением мочеиспускания, характерна для заболевания почек.
Связь боли с приемом пищи (возникновение боли натощак, или после еды), мочеиспусканием.
Если у вас воспален желчный пузырь и есть панкреатит, то в таком случае боли могут появиться после употребления жирной, жареной пищи, а также после алкогольных напитков.
При пищевых инфекциях возникает интоксикация организма и понос, на фоне которых также могут появляться боли в животе.
Боль в животе может быть опасной (фото: pixabay.com)
Основные причины острой боли в животе
Внизу живота мужчины и женщины, как правило, ощущают боли при заболеваниях мочеполовой и пищеварительной систем.
При боли внизу живота можно предположить следующие заболевания:
Аппендицит.
Основной признак - боль в нижней части живота. Но иногда при нетипичном расположении аппендикса, может казаться, что болит левая или средняя часть живота.
Если аппендицит обостряется, то может участится сердцебиение. Кроме того, больного может тошнить, и лихорадить.
Острая кишечная непроходимость
При таком состоянии может появиться острая боль в нижней части живота. Основной признак - это внезапная боль схваткообразного характера. Также может быть рвота, запор, вздутие живота.
Ущемление паховой грыжи
Появляется внезапно. Чаще всего бывает после сильного физического напряжения. Основной симптом паховой грыжи - сначала боль возникает в нижних отделах, а потом распространяется на весь живот. При этом больной часто не может точно определить ее локализацию.
Сначала может появится жидкий стул, а потом это прекращается и отходят газы. Также может появиться рвота.
Внематочная беременность
Основной симптом - острая боль внизу живота, которая быстро нарастает. Кроме того, боль усиливается во время дефекации. В случае разрыва маточной трубы появляются кровянистые выделения из половых путей.
К какому врачу обращаться
При тяжелых случаях и сильных болях в первую очередь необходимо вызывать скорую помощь. Также можно позвонить своему семейному врачу. Чаще всего люди с болями в животе попадают к хирургу.
Напомним, названы самые вредные рыбные блюда.
Ранее врачи рассказали о ощущениях в ногах, которые могут указать на развитие диабета.