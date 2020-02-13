Богдана не пускають в одне з київських кафе: вхід заборонено

Андрій Богдан більше не зможе відвідувати одну з київських кондитерських на Печерську. Колишній голова Офісу президента потрапив в список небажаних гостей закладу. На дверях кафе повісили табличку з написом: "Андрію Богдану вхід заборонено".

Персонал закладу повідомив, що попередження повісили на прохання господаря кафе - бізнесмена Михайла Бродського, пише видання "Страна".

За словами самого ресторатора, колишній голова Офісу президента тут зовсім небажаний гість.

Цікаво, що причина такого вчинку господаря кондитерської - невідома.

У Києві одне з кафе закрив вхід для Андрія Богдана (фото: strana.ua)

До речі, заклад, в який тепер не пускають Богдана, називається "Калина",знаходиться він на Печерську.

Нагадаємо, що з ім'ям Михайла Бродського в Україні пов'язано кілька скандалів. Нещодавно на нього в суд подав одіозний журналіст Анатолій Шарій.