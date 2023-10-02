Богдан Шелудяк объяснил, почему блогером называться уже не модно

По словам Богдана, за период полномасштабной войны "слово "блогер" приобрело негативную окраску".

"У всех есть доступ к интернету, но не всегда публикуют уместные для наших реалий вещи. Это попадает в новости, обсуждается в целом, и слово "блогер" получает негативный подтекст. Думаю, что причина и в медиа, которые окрестили всех людей, которые имеют аккаунт в Instagram, блогерами. А люди, которые действительно несут что-то в массы, влияют на аудиторию и выполняют определенную миссию - это, на самом деле, инфлюэнсеры. К мнению инфлюэнсеров прислушивается большая часть людей", - говорит Богдан.

На своих страницах в соцсетях Богдан Шелудяк воплощает развлекательную миссию.

"Я позиционирую себя как медийного человека, который может отвлечь от проблем и развлечь подписчиков. Но при этом и поговорить на более глубокие темы. Но отмечу, что никогда не позиционировал себя экспертом в психологии или философии. Все, что я транслирую, - это только личный опыт и мнения", - говорит ведущий Нового канала.

Богдан Шелудяк (фото: Новый канал)