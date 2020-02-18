Богдан на Сейшелах сумує за дівчаткам: нетрадиційні і страшненькі

Андрій Богдан після відходу з посади глави Офісу президента відправився відпочивати на Сейшельські острови. Однак райське місце йому дуже швидко набридло, про що він повідомив у соціальних мережах і навіть запропонував дівчатам скласти йому компанію.

"Дівчата, тут така справа. Приїхав на Сейшели, а тут скукатища. Ніхто не хоче прилетіти в гості? Підтримати, так би мовити, в скрутну хвилину? А то зовсім сумую я. Безвладдя", - написав ексглава Офісу президента Андрій Богдан.

Фото: facebook.com/Андрій Богдан

Пост моментально став популярним в мережі та в коментарях користувачі почали висміювати слова Богдана. Він же у відповідь оновив публікацію і відзначив, хто відгукнувся на його заклик.

"В результаті конкурсу виявлені в коментарях нетрадиційні та страшненькі", - додав Богдан.

Фото: facebook.com/Андрей Богдан

Користувачі обурилися публікацією ексголови Офісу президента і запропонували йому з'їздити в Якутію, якщо вже на Сейшелах йому нудно.