Богдан зізнався, що деякі "слуги народу" психічно хворі

Андрій Богдан - голова Офісу президента України Володимира Зеленського зізнався в тому, що серед його однопартійців є психічно хворі люди. Про це він розповів в інтерв'ю BBC Ukraine. За словами Богдана, в партії "Слуга народу" є всі представники з народу - весільні фотографи і навіть торговці фруктами.

Також за словами Богдана, список партії формувався без єдиної копійки.

"Це єдиний список, який сформувався без копійки грошей. Ніколи жодна партія в Україні не формувала такий список. Звичайно, там різні люди. Там є люди, які раніше на ринку продавали фрукти, там є весільні фотографи. Там різні люди. Частина нашої роботи - це формувати з них команду", - повідомив Богдан.

Голова Офісу президента зазначив, що партія не позбавлена і людей, у яких з психікою не все в порядку.

Фото: Андрій Богдан (Facebook/Андрій Богдан)

"Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Є еталон психічно здорової людини. Хтось почувається тваринками - що ми можемо зробити", - резюмував він.

Як ми раніше повідомляли, голова Офісу президента Андрій Богдан розповів про зустрічі олігарха Ігоря Коломойського з президентом України Володимиром Зеленським.

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