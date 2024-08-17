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Богдан Буше отреагировал на скандал из-за видео о "блогерском фронте"

Богдан Буше (фото: instagram.com/bushe8)
Автор: Полина Иваненко

Блогер и ведущий Богдан Буше (настоящая фамилия - Шелудяк) отреагировал на скандал, в который попал из-за нового видео. Критики и хейта было немало, ведь пользователи не понимали, зачем он это сделал.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), реакция Буше появилась в Stories на его странице в Instagram.

Что написал блогер

После хейта и осуждений Буше разместил всего одну Stories. На черном фоне он написал, что скандальное видео удалили по его просьбе.

"Это был действительно кринж", - написал он.

Впрочем, Шелудяк не стал обращаться к военным, которых оскорбил и возмутил ролик. Своей реакцией на поступок блогера, в частности, делились ветеран "Азова" Дед Шиноби, защитник Мариуполя Давид "Химик" Касаткин и Денис "Квебек".

Реакция Буше (скриншот)

Скандал с Шелудяком - с чего все началось

На днях в соцсетях продакшн-студии GOVOR появилось видео. На нем встретились Буше, основатель компании и военный. Сюжет был построен так, чтобы показать важность "блогерского фронта".

 

"Я не знаю, не хочу и не умею снимать. Но я знаю, что блогеры очень много и тяжело работают. Да, они не на фронте, но они делают очень много для нашей общей цели - победы", - отметил человек в военной. форме.

Это видео быстро "разлетелось" в сети. На него отреагировали военные и просто пользователи. И Буше получил немало хейта.

Пользователи писали, что не понимают попытки Буше оправдать "блогерский фронт". На видео он говорил, что устал, а потому комментаторы иронически предлагали ему поменяться местами с теми, кто сейчас на фронте.

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