"Бог накажет тебя за кровавые слезы народов". Историк поделился текстом пророчества о распаде России
Пророчеств о распаде России существует много, одним из самых авторитетных считают предсказания из сборника царицы Савской Михальды. Книгу впервые опубликовали более 100 лет назад и она сразу приобрела большую популярность.
Что написано в пророчестве о распаде России, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео историка Александра Алферова в YouTube.
Что говорит пророчество
"Пророчество о распаде России было опубликовано еще более 100 лет назад в маленьком сборнике пророчеств царицы Савской Михальды, которая была тогда очень популярна", - говорит историк.
Он делится текстом пророчества:
"Один благочестивый пустынник предвещает так о будничности России - несчастная страна, над которой уже давно тяготеют иго неволи и темноты. Бог накажет тебя за кровавые слезы всех народов, которые ты погубила. Упадет престол царей, а палачи уже не будут издеваться над бедным народом
Тысячи несчастных изгнанников вернутся из Сибири в родную страну. Россия, ты упадешь "нечаянно", на науку другим государствам".
"Распад России - это то, чего так сильно боится Путин и всегда об этом говорит. А мы - это ждем", - добавляет Алферов.
Сборник с пророчествами царицы Савской Михальды (фото: vilne.org.ua)
Добавим, что в первой половине ХХ века в Галичине очень популярной стала книга с пророчествами "арабской царицы Михальды, которая также называется Сабой". Этот сборник стал культовым.
Книга с предвидениями впервые вышла в Польше в 1916 году. До Второй мировой ее переиздавали много раз, даже сейчас она доступна в продаже.
Отметим, что некоторые считают, что пророчества царицы Савской Михальды были сделаны еще в 875 году до рождения Христа, но тогда России еще не существовало.
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