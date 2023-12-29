"Бог покарає тебе за кроваві сльози народів". Історик поділився текстом пророцтва про розпад Росії
Пророцтв про розпад Росії існує багато, одним із найавторитетніших вважають передбачення із збірки цариці Савської Михальди. Книгу вперше опублікували понад 100 років тому і вона одразу здобула велику популярність.
Що написано у пророцтві про розпад Росії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео історика Олександра Алфьорова у YouTube.
Що говорить пророцтво
"Пророцтво про розпад Росії було опубліковане ще понад 100 років тому у маленькій збірці пророцтв цариці Савської Михальди, яка була тоді дуже популярна", - каже історик.
Він ділиться текстом пророцтва:
"Один побожний пустинник віщує так о будечності Росії - нещасна країна, над котрою вже віддавна тяжіють ярмо неволі і темноти. Бог покарає тебе за кроваві сльози усіх народів, котрі ти занапастила. Упаде престол царів, а кати уже не будуть знущатися над бідним народом.
Тисячі нещасних вигнанців повернуться із Сибіру у рідну країну. Росіє, ти упадеш "нечайно", на науку іншим державам".
"Розпад Росії це те, чого так сильно боїться Путін і завжди про це говорить. А ми це чекаємо", - додає Алфьоров.
Збірка із пророцтвами цариці Савської Михальди (фото: vilne.org.ua)
Додамо, що у першій половині ХХ століття на Галичині дуже популярною стала книга із пророцтвами "арабської цариці Михальди, яку також звано Сабою". Ця збірка стала культовою.
Книжка з передбаченнями вперше вийшла в Польщі 1916 року. До Другої світової її перевидавали багато разів, навіть зараз вона доступна у продажу.
Наголосимо, що дехто вважає, що пророцтва цариці Савської Михальди були зроблені ще у 875 році до народження Христа, але тоді Росії ще не існувало.
Раніше ми писали про те, що у Буданова розповіли про два найбільші страхи Росії.
Читайте також про те, коли українці очікують перемогти Росію.