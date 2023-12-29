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"Бог покарає тебе за кроваві сльози народів". Історик поділився текстом пророцтва про розпад Росії

П'ятниця 29 грудня 2023 20:18
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"Бог покарає тебе за кроваві сльози народів". Історик поділився текстом пророцтва про розпад Росії Що написано у пророцтві про розпад Росії (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олександр Алфьоров

Пророцтв про розпад Росії існує багато, одним із найавторитетніших вважають передбачення із збірки цариці Савської Михальди. Книгу вперше опублікували понад 100 років тому і вона одразу здобула велику популярність.

Що написано у пророцтві про розпад Росії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео історика Олександра Алфьорова у YouTube.

Що говорить пророцтво

"Пророцтво про розпад Росії було опубліковане ще понад 100 років тому у маленькій збірці пророцтв цариці Савської Михальди, яка була тоді дуже популярна", - каже історик.

Він ділиться текстом пророцтва:

"Один побожний пустинник віщує так о будечності Росії - нещасна країна, над котрою вже віддавна тяжіють ярмо неволі і темноти. Бог покарає тебе за кроваві сльози усіх народів, котрі ти занапастила. Упаде престол царів, а кати уже не будуть знущатися над бідним народом.

Тисячі нещасних вигнанців повернуться із Сибіру у рідну країну. Росіє, ти упадеш "нечайно", на науку іншим державам".

"Розпад Росії це те, чого так сильно боїться Путін і завжди про це говорить. А ми це чекаємо", - додає Алфьоров.

&quot;Бог покарає тебе за кроваві сльози народів&quot;. Історик поділився текстом пророцтва про розпад Росії

Збірка із пророцтвами цариці Савської Михальди (фото: vilne.org.ua)

Додамо, що у першій половині ХХ століття на Галичині дуже популярною стала книга із пророцтвами "арабської цариці Михальди, яку також звано Сабою". Ця збірка стала культовою.

Книжка з передбаченнями вперше вийшла в Польщі 1916 року. До Другої світової її перевидавали багато разів, навіть зараз вона доступна у продажу.

Наголосимо, що дехто вважає, що пророцтва цариці Савської Михальди були зроблені ще у 875 році до народження Христа, але тоді Росії ще не існувало.

Раніше ми писали про те, що у Буданова розповіли про два найбільші страхи Росії.

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Російська Федерація пророчества