Бойовики взяли в полон вчительку, яка поїхала з Києва до Горлівки провідати маму

Мама дівчини виїхала з рідної Горлівки ще в 2014 році, коли почалася російська агресія на сході України, і частина Донецької області опинилася під контролем бойовиків.

Спочатку Наталія Анатоліївна вирушила до Харкова, а потім перебралася до доньки, Ірини, до Києва.

"Але в Горлівці залишилася її мама, моя бабуся. У нас не було можливості вивезти всіх", - йдеться в публікації.

У липні жінка вирушила на окуповану частину Донбасу, щоб провідати маму, але після цього з нею обірвався зв'язок.

На третій день Ірині подзвонили та сказали, що жінка "підозрюється в шпигунстві".

Як з'ясувалося пізніше, вчительку перевели "з ізолятора тимчасового тримання" в "слідчий ізолятор", а потім вперше за 30 днів Ірині дозволили передати їй продукти, одяг і засоби особистої гігієни.

Шкільна вчителька Наталія Анатоліївна перебуває в полоні бойовиків в окупованій Горлівці (фото: facebook.com/irina.shilo)

Витягнути полонянку досі не вдалося - жінка досі перебуває в ув'язненні у "ДНРівців".

Ірина просить представників влади і чиновників надати допомогу, щоб її мама і всі бранці терористів змогли повернутися до своїх родин.

"Людмила Денісова, Служба безпеки України, Офіс Президента України, Володимир Зеленський, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Ірина Верещук, усі члени ТКГ, будь ласка, прикладіть для цього усі зусилля", - пише Ірина.

Наталія Анатоліївна стала лауреатом "Учитель року" в місті Харків серед фізиків, 2018 рік (фото: facebook.com/irina.shilo)