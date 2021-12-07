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Бойовики взяли в полон вчительку, яка поїхала з Києва до Горлівки провідати маму

Автор: Володимир Костирін

Бойовики на Донбасі захопили жінку, шкільну вчительку, яка поїхала до окупованої Горлівки, щоб провідати літню маму. Полонянка перебуває в ув'язненні вже близько пів року.

Про це розповіла дочка схопленої українки Ірина Шило у своєму Facebook.

Мама дівчини виїхала з рідної Горлівки ще в 2014 році, коли почалася російська агресія на сході України, і частина Донецької області опинилася під контролем бойовиків.

Спочатку Наталія Анатоліївна вирушила до Харкова, а потім перебралася до доньки, Ірини, до Києва.

"Але в Горлівці залишилася її мама, моя бабуся. У нас не було можливості вивезти всіх", - йдеться в публікації.

У липні жінка вирушила на окуповану частину Донбасу, щоб провідати маму, але після цього з нею обірвався зв'язок.

На третій день Ірині подзвонили та сказали, що жінка "підозрюється в шпигунстві".

Як з'ясувалося пізніше, вчительку перевели "з ізолятора тимчасового тримання" в "слідчий ізолятор", а потім вперше за 30 днів Ірині дозволили передати їй продукти, одяг і засоби особистої гігієни.

Шкільна вчителька Наталія Анатоліївна перебуває в полоні бойовиків в окупованій Горлівці (фото: facebook.com/irina.shilo)

Витягнути полонянку досі не вдалося - жінка досі перебуває в ув'язненні у "ДНРівців".

Ірина просить представників влади і чиновників надати допомогу, щоб її мама і всі бранці терористів змогли повернутися до своїх родин.

"Людмила Денісова, Служба безпеки України, Офіс Президента України, Володимир Зеленський, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Ірина Верещук, усі члени ТКГ, будь ласка, прикладіть для цього усі зусилля", - пише Ірина.

Наталія Анатоліївна стала лауреатом "Учитель року" в місті Харків серед фізиків, 2018 рік (фото: facebook.com/irina.shilo)

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала російській стороні верифіковані списки на обмін полоненими, і тепер чекають результату розмови президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.

Додамо, у вересні Зеленський допустив обмін полоненими у разі проведення нової нормандської зустрічі.

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ГорлівкаДНРучительницаБойовики на Донбасі