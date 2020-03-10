Бойовики обстріляли українських військових під Пісками: з'явилося відео

Бойовики обстріляли українські позиції під Пісками (фото: колаж РБК-Україна)

На Донбасі бойовики здійснили обстріл українських позицій

Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі під Пісками. Інцидент стався в неділю, 8 березня. При цьому терористам вдалося знищити вантажівку ЗСУ. В результаті обстрілу загинув український боєць.

Бойовики вели вогонь по українських позиціях із протитанкового ракетного комплексу "Фагот". Вони опублікували відео обстрілу в мережі.

Бойовики обстріляли українські позиції під Пісками (відео: YouTube)

Крім того, сепаратисти також опублікували відео, на якому видно, як вони ведуть обстріл бліндажа українських військових. За попередніми даними, після цієї атаки поранення отримали чотири військових ЗСУ, один з них пізніше помер.

Бойовики обстріляли українські позиції під Пісками (відео: YouTube)

Нагадаємо, що в Луганській області бойовики здійснили ракетну атаку по українським військовим. При цьому до початку весни ця частина Станично-Луганського району вважалася спокійною, тут не було стрілянини близько двох років. Експерти вважають, що обстріл вів досвідчений птурщик.

Раніше повідомлялося про те, що бойовики "ДНР" зганьбилися безглуздим фейком. Сепаратистські ЗМІ написали, що в прифронтовому Докучаєвську організували парад для одного ветерана Другої світової війни.

Але на знімку вони не заретушували шеврон ЗСУ на формі пенсіонера, а також кокарду з тризубом на його кашкеті. Тому стало ясно, що новина про парад просто вигадана, а фотографія взята з мережі.