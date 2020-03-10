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Боевики обстреляли украинских военных под Песками: появилось видео

STYLERЖизнь    10.03.2020 - 17:47
Боевики обстреляли украинских военных под Песками: появилось видео
Боевики обстреляли украинские позиции под Песками (фото: коллаж РБК-Украина)

На Донбассе боевики осуществили обстрел украинских позиций

Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе под Песками. Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта. При этом террористам удалось уничтожить грузовик ВСУ. В следствии обстрела погиб украинский боец.

Боевики вели огонь по украинским позициям из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Они опубликовали видео обстрела в сети.

Боевики обстреляли украинские позиции под Песками (видео: YouTube)

Кроме того, сепаратисты также опубликовали видео, на котором видно, как они ведут обстрел блиндажа украинских военных. По предварительным данным, после этой атаки ранения получили четыре военных ВСУ, один из них позже скончался.

Боевики обстреляли украинские позиции под Песками (видео: YouTube)

Напомним, что в Луганской области боевики совершили ракетную атаку по украинским военным. При этом до начала весны эта часть Станично-Луганского района считалась спокойной, здесь не было стрельбы около двух лет. Эксперты считают, что что обстрел вел опытный птурщик.

Ранее сообщалось о том, что боевики "ДНР" опозорились нелепым фейком. Сепаратисткие СМИ написали, что в прифронтовом Докучаевске организовали парад для одного ветерана Второй мировой войны.

Но на снимке они не заретушировали шеврон ВСУ на форме пенсионера, а также кокарду с тризубом на его фуражке. Поэтому стало ясно, что новость про парад просто придумана, а фотография взята из сети.

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