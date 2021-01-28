Бойовики "Л/ДНР" вже не хочуть до Росії: придумали новий план

Бойовики "Л/ДНР" заявили про намір захопити всі території Донецької і Луганської областей в найближчій перспективі, а також домогтися поглибленої економічної інтеграції з Російською Федерацією, проте без входження до її складу.

Про це 28 січня в окупованому Донецьку на форумі оголосив ватажок "ДНРівців" Денис Пушилін, передають "Новости Донбасса".

На заході була презентована "доктрина" під назвою "Російський Донбас", в якій бойовики виклали план дій, що містить сім пунктів.

За словами керівника підконтрольного Кремлю сепаратистів в ОРДО, цей папірець повинен "стати маніфестом нашої вибору, що представляються всьому світу".

У доктрині вказані наступні кроки:

припинення військових дій, усунення військової загрози для жителів ОРДЛО

конституційно-правове та політичне оформлення "Л/ДНР" як "російської національної державності для російського народу Донбасу"

зміцнення основ цього самого "конституційного ладу" псевдо-республік

поглиблення економічної інтеграції з Росією, комплексна інтеграція підприємств Донбасу з російською промисловістю

інтенсифікація соціокультурних, науково-освітніх та інших зв'язків між "Л/ДНР" і РФ

встановлення контролю "ДНР" і "ЛНР" над усіма територіями Донецької та Луганської областей

гуманітарна, соціальна та інша "підтримка російських" в Україні

Таким чином, про плани увійти до складу РФ, про що роками твердила контрольована Москвою верхівка терористичних угруповань, вже не йдеться.

Зазначається, що тепер за підсумками форуму окупанти хочуть прийняти резолюцію.

Як повідомлялося, Росія відправила відомих пропагандистів в Донецьк на цей захід, і МЗС України вже відреагував.

Нагадаємо також, що окупанти хочуть новий "референдум" на Донбасі, тепер під егідою ООН.