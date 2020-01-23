Бойовики "ДНР" жорстко вербували патріота з Дніпра: два тижні в підвалі

Бойовики "ДНР" викрали і два тижні катували жителя Дніпра, намагаючись його завербувати. Про це повідомила контррозвідка СБУ, якій вдалося викрити спроби терористів з так званої "МГБ ДНР".

В Службі безпеки розповіли, що ще в грудні 2019-го бізнесмена з Дніпра викрали, коли він приїхав до батьків у рідний Донецьк.

Терористи два тижні протримали чоловіка у підвалі, звинувачуючи його у співпраці зі спецслужбами підконтрольної Україні територій. Бойовики, застосовуючи фізичні і психологічні тортури, примусили бізнесмена до співпраці.

Він повинен був збирати і передавати терористам інформацію про патріотичні організації, з якими у нього були контакти. Також бойовики не посоромилися вилучити у бізнесмена велику суму і власний автомобіль.

Одразу ж після повернення на підконтрольну територію чоловік потрапив в поле зору оперативників.

"За результатами перевірки було встановлено, що він не вчинив жодних дій на шкоду державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.