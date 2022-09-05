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Хто він - боєць з кавуном, фото якого вражає увесь світ?

Воїн з кавуном став відомим на увесь світ (кадр з відео: instagram.com/libkos)
Автор: Дмитрий Войналович

Український військовий 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Володимира Мономаха, який тримає кавун, поки його побратими б'ють з арти по окупантах, став зіркою в іноземних ЗМІ.

Саме ця захоплююча світлина з'явилася на сайтах світових авторитетних видань.

Скриншот з сайтів авторитетних іноземних ЗМІ

Зауважимо, що знакову світлину зробили та розмістили у Instagram фотографи Костянтин і Влада Ліберови.

Костянтин Ліберов показав, як працюють наші РСЗО (фото: instagram.com/libkos)

У коментарях українці жартують, що дуже скучили за херсонськими кавунчиками та виказують щире захоплення роботою наших захисників.

"Погода змінилась, відчувається осіння прохолода… Але боги війни княжої бригади подовжують окупантам нещадну літню спеку. Так, після роботи наших артилеристів, стрімко зростає температура навколо, виключно, московицької орди… Разом ми сила! Разом переможемо!" - прокоментували відео з уже знаменитим бійцем у самій 53 ОМБр.

Додамо, що бійці "п’ятдесяттрійки" стоять зараз на межі Луганщини та Донеччини та не дають ворогу сумувати.

Саме бійці цієї бригади нещодавно розбили великим калібром скупчення "вагнерівців".

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