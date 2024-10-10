Яблочное варенье, тающее во рту: рецепт вкусности на зиму

Что нужно для яблочного варенья

Для того чтобы приготовить яблочное варенье, нужно следующие продукты:

яблоки - 2 кг;

сахар - 1-1,5 кг.

Как готовить яблочное варенье

Готовить яблочное варенье достаточно просто, но процесс имеет свои особенности. Сначала яблоки нужно помыть, обязательно очистить от кожуры и удалить семена с плодоножкой.

Кожура хуже разваривается и придает варенью горчинку. После этого яблоки нужно натереть на большой терке или нарезать на кусочки.

Для того чтобы варенье было однородным и без комочков, яблоки лучше перетирать. Хотя это дольше, чем нарезать фрукты на ломтики, это улучшит проварку плодов.

Чтобы сделать жидкое яблочное варенье, плоды натирают на терке (скриншот / Абетка рецептів)

Чтобы сделать яблочное варенье с кусочками фруктов, плоды нужно нарезать на дольки. В этом случае варенье будет иметь интересную текстуру.

Варенье можно делать с кусочками яблок (скриншот / Смачна кухня)

Нарезанные или натертые яблоки следует переложить в кастрюлю с толстыми стенками и засыпать сахаром. После этого можно либо поставить кастрюлю с яблоками на огонь, либо подождать несколько часов, чтобы сахар растаял и выделился сок.

Чтобы сварить варенье, сначала кастрюлю ставят на маленький огонь и массу доводят до кипения. Для того чтобы сохранить яблочные ломтики в готовом варке целиком, перемешивать массу нужно очень осторожно.

После закипания варенье нужно проварить в течение 5-10 минут, затем снять с огня и полностью охладить. На это может уйти примерно 4 часа.

Хотя варенье можно проваривать сразу после охлаждения, рекомендуют подождать еще несколько часов - так яблоки насыщаются сахаром и слегка карамелизуются, а варенье становится вкуснее.

Второй раз проваривать варенье нужно столько же времени, но можно увеличить время после охлаждения до третьего проваривания.

Чем дольше проваривать варенье - тем гуще оно будет. Но не стоит варить варенье дольше, чем в течение 10 минут. Кроме того, чтобы варенье было прозрачным, во время проварки нужно снимать пену.

Чем дольше варить яблоки, тем гуще будет варенье (скриншот / Абетка рецептів)

После третьей проварки горячее варенье нужно разложить по сухим стерилизованным банкам и плотно закрыть стерилизованными крышками. Банки с вареньем нужно перевернуть до полного охлаждения.