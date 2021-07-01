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Блогерка захопила українців висловлюванням про українську мову: "повинна бути всюди"

Автор: Роман Мирончук

Поліна Шеремет захопила українців своїм відео, в якому вона говорить про те, що в Україні люди повинні розмовляти українською мовою незалежно від місця, де вони живуть.

Висловлення блогерки опублікував Генріх Лихачовський на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина розповіла, що переїхала до Кривого Рогу з Києва. Вона звернулася до педіатра, і медсестра була здивована, що вона розмовляє українською мовою, оскільки думала, що в столиці всі говорять російською.

При цьому вона запитала у Поліни, чи народилася вона в Києві або приїхала із західних регіонів.

"Я буду носитися зі своєю українською мовою до тих пір, поки людей не перестане дивувати, що ми спілкуємося українською мовою в Україні. Я буду носитися зі своєю українською мовою поки люди не перестануть її асоціювати з західною Україною", - заявила блогер.

Вона також підкреслила, що немає ніякої західної України. Можна сказати, на заході України, але західної України не існує.

"Є одна незалежна соборна Україна, українська мова повинна бути всюди, і це не повинно нікого дивувати", - додала вона.

Під відео з'явилося багато лайків і вдячних коментарів за її позицію.

  • Шевченко цією мовою в той час всю Росію підкорив - читали і по-українськи і розуміли;
  • Молодець;
  • Супер;
  • Як добре сказано! Молодець!

Нагадаємо, що мовний омбудсмен Тарас Кремінь відреагував на російську мову в збірній України з футболу.

Ми також писали про те, що Лариса Ніцой злісно накинулася на героя матчу Україна - Швеція Артема Довбика, який давав інтерв'ю російською мовою.

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