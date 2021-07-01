Блогерка захопила українців висловлюванням про українську мову: "повинна бути всюди"

Дівчина розповіла, що переїхала до Кривого Рогу з Києва. Вона звернулася до педіатра, і медсестра була здивована, що вона розмовляє українською мовою, оскільки думала, що в столиці всі говорять російською.

При цьому вона запитала у Поліни, чи народилася вона в Києві або приїхала із західних регіонів.

"Я буду носитися зі своєю українською мовою до тих пір, поки людей не перестане дивувати, що ми спілкуємося українською мовою в Україні. Я буду носитися зі своєю українською мовою поки люди не перестануть її асоціювати з західною Україною", - заявила блогер.

Вона також підкреслила, що немає ніякої західної України. Можна сказати, на заході України, але західної України не існує.

"Є одна незалежна соборна Україна, українська мова повинна бути всюди, і це не повинно нікого дивувати", - додала вона.

Під відео з'явилося багато лайків і вдячних коментарів за її позицію.