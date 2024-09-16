Блогерша Верба блеснула немалым животиком перед родами: пикантные фото
Блогерша Юлия Верба, которая с дня на день впервые станет мамой, показала в сети новую серию "беременных" фото, на которых предстала в достаточно откровенном образе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, 21-летняя девушка находится на 40-й неделе беременности и уже с нетерпением ждет появления на свет своего первенца. Во время беременности Верба продолжает радовать подписчиков смелыми фотосессиями на разных сроках.
Блогерша Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
"Это точно последние беременные фотографии. Со дня на день. 40 недель", - подписала она снимки.
На кадрах, которые знаменитость выложила в сеть, она предстала в одном нижнем белье, а также с огромным красным бантом, который прикрывал ее грудь.
Юлия Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
До этого знаменитость также выкладывала серию фото в достаточно откровенных образах в нижнем белье, кружевном комбинезоне, пеньюаре, подчеркнув, что до последнего хочет быть красивой и привлекательной.
Блогерша сделала много фото во время беременности (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Что известно личной жизни Юлии Вербы
Верба была долгое время в отношениях с блогером Денисом Притулой. Он дарил девушке драгоценности, огромные букеты и другие подарки.
Так, в одном из интервью Верба заявила, что бывший возлюбленный подарил ей браслет Cartier, стоимость которого составляет около 5-7 тысяч долларов. Такой ценный презент он решил сделать девушке на день рождения.
Пара несколько раз расставалась, после чего снова сходилась. Так продолжалось до тех пор, пока они не разошлись окончательно в мае 2023 года.
О помолвке со своим избранником Константином блогерша объявила в октябре 2023 года. Тогда она опубликовала романтические снимки с кольцом и огромным букетом красных роз.
А уже в июне 2024 года звезда соцсетей огорошила поклонников новостью о беременности - тогда она опубликовав в своем блоге соответствующие фото.
Как известно, блогерша ждет девочку - об этом она рассказала около месяца назад на шикарной вечеринке гендер-пати. До того, как узнать пол, своего ребенка она ласково называла "горобчиком".
Верба с отцом своего ребенка (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)