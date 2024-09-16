Блогерша Верба блеснула немалым животиком перед родами: пикантные фото

Блогерша Юлия Верба, которая с дня на день впервые станет мамой, показала в сети новую серию "беременных" фото, на которых предстала в достаточно откровенном образе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, 21-летняя девушка находится на 40-й неделе беременности и уже с нетерпением ждет появления на свет своего первенца. Во время беременности Верба продолжает радовать подписчиков смелыми фотосессиями на разных сроках.

Блогерша Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

"Это точно последние беременные фотографии. Со дня на день. 40 недель", - подписала она снимки.

На кадрах, которые знаменитость выложила в сеть, она предстала в одном нижнем белье, а также с огромным красным бантом, который прикрывал ее грудь.

Юлия Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

До этого знаменитость также выкладывала серию фото в достаточно откровенных образах в нижнем белье, кружевном комбинезоне, пеньюаре, подчеркнув, что до последнего хочет быть красивой и привлекательной.

Блогерша сделала много фото во время беременности (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Что известно личной жизни Юлии Вербы

Верба была долгое время в отношениях с блогером Денисом Притулой. Он дарил девушке драгоценности, огромные букеты и другие подарки.

Так, в одном из интервью Верба заявила, что бывший возлюбленный подарил ей браслет Cartier, стоимость которого составляет около 5-7 тысяч долларов. Такой ценный презент он решил сделать девушке на день рождения.

Пара несколько раз расставалась, после чего снова сходилась. Так продолжалось до тех пор, пока они не разошлись окончательно в мае 2023 года.

О помолвке со своим избранником Константином блогерша объявила в октябре 2023 года. Тогда она опубликовала романтические снимки с кольцом и огромным букетом красных роз.

А уже в июне 2024 года звезда соцсетей огорошила поклонников новостью о беременности - тогда она опубликовав в своем блоге соответствующие фото.

Как известно, блогерша ждет девочку - об этом она рассказала около месяца назад на шикарной вечеринке гендер-пати. До того, как узнать пол, своего ребенка она ласково называла "горобчиком".

Верба с отцом своего ребенка (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)