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Блогерка Верба блиснула чималим животиком перед пологами: пікантні фото

Понеділок 16 вересня 2024 15:15
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Блогерка Верба блиснула чималим животиком перед пологами: пікантні фото Юлія Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Автор: Катерина Собкова

Блогерка Юлія Верба, яка з дня на день вперше стане мамою, показала в мережі нову серію "вагітних" фото, на яких постала у досить відвертому образі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Так, 21-річна дівчина перебуває на 40-му тижні вагітності і вже з нетерпінням чекає появи на світ свого первістка. Під час вагітності Верба продовжує радувати підписників сміливими фотосесіями на різних термінах.

Блогерка Верба блиснула чималим животиком перед пологами: пікантні фото

Блогерка Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

"Це точно останні вагітні фотографії. З дня на день. 40 тижнів", - підписала вона знімки.

На кадрах, які знаменитість виклала в мережу, вона постала в одній спідній білизні, а також із величезним червоним бантом, який прикривав її груди.

Блогерка Верба блиснула чималим животиком перед пологами: пікантні фото

Юлія Верба (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

До цього знаменитість також викладала серію фото в досить відвертих образах у нижній білизні, мереживному комбінезоні, пеньюарі, наголосивши, що до останнього хоче бути красивою та привабливою.

Блогерка Верба блиснула чималим животиком перед пологами: пікантні фотоБлогерка Верба блиснула чималим животиком перед пологами: пікантні фото

Блогерка Верба блиснула чималим животиком перед пологами: пікантні фотоБлогерка зробила багато фото під час вагітності (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Що відомо про особисте життя Юлії Верби

Верба була довгий час у стосунках із блогером Денисом Притулою. Він дарував дівчині коштовності, величезні букети та інші подарунки.

Так, в одному з інтерв'ю Верба заявила, що колишній коханий подарував їй браслет Cartier, вартість якого складає близько 5-7 тисяч доларів. Такий цінний презент він вирішив зробити дівчині на день народження.

Пара кілька разів розлучалася, після чого знову сходилася. Так тривало доти, доки вони не розійшлися остаточно у травні 2023 року.

Про заручини зі своїм обранцем Костянтином блогерка оголосила у жовтні 2023 року. Тоді вона опублікувала романтичні знімки з каблучкою та величезним букетом червоних троянд.

А вже у червні 2024 року зірка соцмереж приголомшила шанувальників новиною про вагітність - тоді вона опублікувавши у своєму блозі відповідні фото.

Як відомо, блогерка чекає на дівчинку - про це вона розповіла близько місяця тому на шикарній вечірці гендер-паті. До того, як дізнатися стать, свою дитину вона ласкаво називала "горобчиком".

Блогерка Верба блиснула чималим животиком перед пологами: пікантні фотоБлогерка Верба блиснула чималим животиком перед пологами: пікантні фотоВерба з батьком своєї дитини (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Раніше Софія Ротару перервала мовчання у мережі та показала архівне сімейне фото.

Також дружина Тімура Мірошниченко замилувала романтичними кадрами з чоловіком і зворушливо освідчилася йому в коханні.

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