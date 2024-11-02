Блогерша Шаманская намекнула, почему на самом деле вернулась из США: "Стало последней каплей"

Шаманская прокомментировала возвращение в Украину

Алина намекнула, что к ее выезду из Америки причастен ее бывший муж. Она подчеркнула, что не может пока раскрывать все детали, но отметила, что произошла ситуация, которую она назвала "последней каплей".

Из-за этого решение о переезде стало внезапным - оставшиеся в Калифорнии вещи блогерша даже не успела собрать.

"Случилось то, что стало последней каплей. Оставаться со своим сыном в Америке я не могла", - сказала она.

Журналистка предположила: "Это связано с приездом твоего бывшего мужа в Америку?".

"Это связано именно с моим бывшим мужем, но деталей пока раскрывать не могу. Это был один из самых сложных периодов и ситуаций в моей жизни", - ответила Алина.

После интервьюерша уточнила: "То есть он создал такие условия, что тебе пришлось бежать из Америки фактически ни с чем?". Шаманская ответила: "Где-то так и было".

скриншоты из интервью

Что известно о браке Шаманской с Русланом Ханумаком

Со звездой "Квартала 95" Алина разошлась в начале прошлого года, а оформить официальный развод им удалось только спустя год.

"В нашем браке были вещи, которые не прощают никогда в жизни. В этом браке я не была жертвой физического насилия, но морального - да. Для меня измена - это даже романтическая переписка с другой девушкой. Такое было, и такого было много. Я об этом знала. Я плакала, была разбита. Я знала всех этих женщин. Одна из них написала мне после развода, и я спросила, не стыдно ли ей писать мне", - рассказала Шаманская.

"Иногда мне не удается сдержаться, нервы сдают, могу сказать горячее слово, потому что больше не позволяю оскорблять себя и переходить границы. Когда человек переходит эти границы, я говорю ему иди на ***" - добавила она.

Шаманская отметила, что Ханумак не помогает финансово их ребенку, и на алименты она пока не подавала, но, возможно, сделает это в будущем. При этом Алиа добавила, что у бывшего мужа "нет много денег", и что ей жаль его.

Однако общению отца с сыном звезда никак препятствует.

Шаманская, Ханумак и их сын Артур (фото: instagram.com/shamankaa)

К слову, Руслан Ханумак выехал за пределы Украины несколько месяцев назад. Вскоре в сети он показал документ, подтверждающий его отсрочку от мобилизации.

Руслан объяснял, что имеет на это право из-за определенных проблем со здоровьем - по этой причине ему разрешили выехать в США. Однако позже свою публикацию об отсрочке он почему-то решил удалить.