Блогерша Кошарская рассказала о беременности и показала реакцию родных: трогательное видео

Как Кошарская узнала о беременности

Сначала она рассказала об этом своим подписчикам, опубликовав милое видео с дочерью. В сообщении Лидия отметила, что теперь их будет четверо. Пользователи и друзья были приятно удивлены новостью и поздравляли семью с пополнением.

Она говорит, что для них с мужем Игорем это тоже было сюрпризом. Однако сама блогерша все же чувствовала, что беременна. По ее словам, у нее очень сильно болела грудь, как и во время первой беременности.

Блоггерша Лидия Кошарская с мужем и дочерью (фото: instagram.com/lidiya_kosharska)

"Эта беременность вроде такая же, а вроде совсем другая. Живот начал расти быстрее. Тошнило утром, пока не поем. Не тянет на сладкое, в отличие от того, как было с Наной. Все так же хочется борща, вечно. Не хочется спать в обед, но силы стало меньше..." - сравнивает беременности Кошарская.

Но, несмотря на это, она говорит, что чувствует себя очень красивой.

Реакция родных на второго ребенка

Маленькой дочери Нане Лидия просто дала тест на беременность и спросила, знает ли она, что это. А потом сказала, что девочка станет старшей сестрой. Нана мило ответила, что хочет сестренку и улыбнулась маме.

Далее о беременности узнавали родители супругов. Одной из бабушек они вынесли конверт, где было написано "Встретимся где-то в июле" и прикреплен результат УЗИ.

А вот когда новость сообщали отцу Игоря, он не сразу услышал, что говорит ему сын, потому что на улице лаяли собаки. Выругавшись на них, дедушка попросил повторить, после чего сделал от удивления паузу и искренне поздравил будущих родителей двоих детей.